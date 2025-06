Finske superstjärnans kritik mot NHL-laget: ”Jag är besviken”

Carolina Hurricanes säsong är över.

Då uttrycker lagets tora stjärna Sebastian Aho kritik kring klubbens agerande i somras på marknaden.

– Ärligt talat var jag besviken över hur sommaren blev. Vi förlorade ett par killar som jag gärna hade behållit, säger han.

250521 Ishockey, NHL May 20, 2025; Raleigh, North Carolina, USA; Carolina Hurricanes forward Sebastian Aho (20) looks on during the third period against the Florida Panthers in game one of the Eastern Conference Final of the 2025 Stanley Cup Playoffs at Lenovo Center. Mandatory Credit: James Guillory-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Carolina Hurricanes är utslaget – och Florida Panthers är därmed klara för en andra raka finalserie, liksom deras motståndare från förra finalen Edmonton Oilers. Båda finallagen gjorde processen kort med sina motståndare i conference-finalerna i form av Carolina Hurricanes och Dallas Stars.

Carolina Hurricanes säsong förra året tog slut i den andra slutspelsrundan mot New York Rangers. Men trots att man tog ett steg framåt i år, är inte Sebastian Aho nöjd. Den finske stjärnan är tydlig med att han tycker att klubbens ageranden på marknaden hade kunnat skötts på ett annorlunda sätt.

– Ärligt talat var jag besviken över hur sommaren blev. Vi förlorade ett par killar som jag gärna hade behållit. Sedan under transferfönstret försökte vi stärka upp laget vilket jag uppskattar. Men om man gör rätt val på sommaren behöver man inte göra några magiska knep utan snarare bara få in några försvarare på djupet i truppbygget, säger han efter säsongsavslutningen enligt finska IS.

”Det kommer att bli spännande”

Spelarna som Aho syftar på tycks vara backarna Brady Skjei och Brett Pesce, samt forwardsduon Jake Guentzel och Teuvo Teräväinen

Enligt finska tidningen IS, som baserar uppgifterna på Puckpedia.com, har Carolina nu över 20 miljoner dollar i löneutrymme för nyförvärv tack vare de nya lönetaksreglerna.

– Det här kommer att bli en spännande och viktig sommar eftersom vi nu har plats i lönetaket och bra transferblock. Jag hoppas att vi kan ta ett nytt steg, säger Aho som äe klubbens bäst betalda spelare med ett kontrakt värt runt 100 miljoner kronor per säsong i sju år till.