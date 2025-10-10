Filip Gustavsson höll tätt i 5–0-segern mot St. Louis Blues.

Då blev den svenske målvakten historisk som den enda målvakten i Wilds historia att hålla nollor i två premiärer med klubben.

– Han var grym, säger lagkamraten Matt Boldy.

Filip Gustavsson.

Filip Gustavsson var fläckfri i Minnesota Wilds premiärmatch mot St. Louis Blues och stoppade samtliga 26 skott i 5–0-segern – och blev samtidigt historisk.



Gustavsson blev då den enda målvakten i Wilds historia att lyckas hålla nollan i två premiärmatcher – och den enda just nu aktiva målvakten i NHL som lyckats med bedriften. Gustavsson höll även nollan i NHL-premiären 2023 mot Florida Panthers.



– Han var grym. Det är vad vi förväntar oss av honom. Han bidrar med ett lugn till oss. Det är otroligt viktigt för oss att han kliver fram i viktiga ögonblick och gör stora räddningar i numerärt underläge, säger lagkamraten Matt Boldy till NHL.com.

”Satte tonen redan på träningslägret”

Wild vann matchen med 5–0 efter att Boldy och Kirill Kaprizov stått för tre poäng vardera i matchen, samtidigt som Joel Eriksson Ek stått för ett av bortalagets mål i storsegern.



– Vi satte tonen redan på träningslägret. Vi försökte verkligen se till att ha kvalitet på träningarna för att vara redo för de första matcherna. Det här var starten som vi önskade, säger Filip Gustavsson.



Den 27-årige västerbottningen klev in i nattens premiärmatch med ett färskt femårskontrakt i fickan, då han förra veckan skrev ett avtal värt 320 miljoner kronor med Minnesota som börjar gälla från och med säsongen 2026/27.



St. Louis Blues – Minnesota Wild 0–5

St. Louis: –

Minnesota: Ryan Hartman 2 (2), Matt Boldy (1), Joel Eriksson Ek (1), Marco Rossi (1).



