Filip Gustavsson, 27, får ett nytt kontrakt med Minnesota Wild i NHL.

Enligt uppgifter från Elliotte Friedman är det värt över 300 miljoner kronor.

Filip Gustavsson skriver nytt superavtal. Foto: Bildbyrån

Minnesota Wild var länge på väg mot en riktigt fin säsong förra året. Men i slutspelet tog det slut redan efter sex matcher av den första slutspelsrundan mot Vegas Golden Knights.

Nu fortsätter klubbens storsatsning, efter att det nyligen blev klart att Kirill Kaprizov får det största kontraktet i NHL:s historia.

Väntas tjäna över 300 miljoner kronor

Nu verkar det snart bli officiellt att lagets förstamålvakt Filip Gustavsson får ett nytt superavtal.

NHL-insidern Emily Kaplan skrev på lördagen att det närmar sig en överenskommelse mellan Minnesota Wild och Gustavsson. Senare på eftermiddagen rapporterade Elliotte Friedman att avtalet kommer vara värt över 63 miljoner kronor om året, lite drygt 320 miljoner totalt sett över fem år.