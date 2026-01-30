För ett par dagar sedan värmde han upp OS-skydden på träning. Nu är även OS-formen här för Minnesota Wilds Filip Gustavsson.

– Bra lag hittar sätt att vinna, även när man inte är som bäst. Vi hade målvaktsspelet när vi behövde det, säger coachen efter 4–1-segern.

Filip Gustavsson har hittat formen inför OS. Foto: Bildbyrån (montage).

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Sam Hallam har fått ett rejält styrkebesked inför OS i Milano.

När Calgary Flames kom på besök i St. Paul för nattens möte med Minnesota Wild var det nämligen Filip Gustavsson som klev fram som en tydlig förgrundsfigur. 4–1 blev slutresultatet och 29 av 30 möjliga räddningar var svenskens egna facit. Detta i ett Wild som inte riktigt fick det att klicka.

– När man har spelar 82 matcher kommer inte alla att vara Picassos, eller hur? Men bra lag hittar sätt att vinna, även när man inte är som bäst. Vi hade målvaktsspelet när vi behövde det. Självklart, tidigt i matchen, eller under hela matchen, klev penalty kill fram för, och sedan hade vi våra chanser i power play. Jag tror att det är ett gott tecken, men jag tror att vi alla vet att det inte var vårt bästa ikväll, säger coachen John Hynes.

Markström med 27 räddningar för Devils

Men det kommer inte att vara helt lätt att säkra den där förstaspaden till OS 2026.

Lagkamraten Jesper Wallstedt har tryckt på under hela säsongen, och inatt stod även Jacob Markström för 27 egna räddningar när New Jersey Devils 3–2-vann mot Nashville efter förlängning. Filip Forsberg blev där en av målskyttarna.

Filip Gustavsson har nu ett facit på 14-2-4 över sina 20 senaste starter i NHL.

– Både mot Chicago-matchen och idag kändes det inte som att det stämde riktigt med hur vi ville spela. Vi gick ändå därifrån med fyra poäng och kämpade hårt till slut. Vi får sova på det och bli bättre till nästa match, säger Gustavsson själv.