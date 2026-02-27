Forsberg slår till direkt – i första matchen efter OS

Filip Forsberg var stekhet i NHL innan OS. Väl tillbaka i ligan blev den svenske stjärnan målskytt direkt för Nashville Predators i deras 4-2-seger mot Chicago Blackhawks.

Filip Forsberg var tillbaka i NHL efter OS och blev målskytt direkt.

Foto: Steve Roberts-Imagn Images.

Inför OS var Filip Forsberg den hetaste svensken i NHL. Han hade gjort fem mål på de fem sista matcherna innan turneringen. Trots det fick han inleda mästerskapet som extraspelare. Något som väckte stark kritik mot den svenska ledarstaben.

Till slut fick stjärnan komma in i laget och avslutade turneringen med att spela högre upp i hierarkin. Det blev till slut två poäng för Forsberg i Milano. Väl tillbaka i NHL visade han gammal storform.

I den första perioden klev svensken nämligen fram och sköt 1-0 efter drygt 14 minuter. En felpass snappades upp av masen som klev in i banan och drog då ett handledsskott som tog sig hela vägen in i mål.

Connor Bedard kvitterade för Chicago i den andra perioden. 1-1 stod sig sedan in i den tredje där Chicago sedan tog ledningen genom Tyler Bertuzzi. 2-2 kom från Miles Wood inan Ryan O’Reilly gav Predators ledningen med tre minuter kvar att spela. Steven Stamkos satte sedan 4-2 i tom kasse.

Filip Forsberg har nu gjort 25 mål den här säsongen.

Source: Filip Forsberg @ Elite Prospects