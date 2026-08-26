Får klartecken – öppnar för nytt NHL-lag

Blir det en återkomst för NHL till Atlanta?

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En expansionsvåg sveper just nu in över NHL .

Tidigare har ligans vicekommisionär Bill Daly berättat att man hoppas ha klart med ett nytt expansionslag i Texas , i antingen Houston eller Austin, innan årsskiftet och att det laget ska börja kunna spela från och med säsongen 2029/30. NHL:s planer på expansion tar inte stopp där och diskussioner pågår med potentiella ägargrupper i både Phoenix och Atlanta om ytterligare expansionslag.

Nu har ett stort genombrott kommit för Atlanta-gruppen, där bland annat den tidigare NHL-spelaren Anson Carter ingår.

Viktigt steg i processen

Ledare i Atlanta-förorten Alpharetta röstade i måndags genom en plan som ger grönt ljus till det arenaprojekt som är tänkt att hysa det nya expansionslaget från Atlanta. Enligt The Atlanta Journal-Constitution var måndagens omröstning ett viktigt steg som Atlanta-gruppen behövde ta sig förbi och som nu banar väg för vad som kallas för ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Atlantas storstadsområde.

Beslutet innebär emellertid inte att det föreslagna bygget påbörjas direkt. Enligt Sports Business Journal kräver staden att NHL förbinder sig till projektet innan planen kan förverkligas. Ett godkännande innebär inte heller att ett NHL-lag kommer att garanteras, men är enligt Sports Business Journal ett avgörande steg för att Atlanta ska ha en chans att få ett nytt NHL-lag.

Två konkurrerande förslag

Parallelt med projektet i Alpharetta finns även ett konkurrerande förslag om att bygga en ny arena i Forsyth County , som redan har fått grönt ljus från stadens kommision för ett arenaprojekt värt 28,5 miljarder kronor.

Atlanta har tidigare haft två klubbar i NHL. Mellan 1972 och 1980 spelade Atlanta Flames i staden, innan klubben flyttades till Calgary och blev Calgary Flames. Därefter fick man ett nytt lag i form av Atlanta Thrashers, som spelade i ligan mellan 1999 och 2011 innan laget flyttades till Winnipeg.