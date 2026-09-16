Domen om Mora - efter turbulensen: "Väldigt, väldigt frågande"

Hur går det för Marcus Karlströms och Tobias Ekbergs Mora? Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Mora IK's försäsong har mestadels handlat om vad som skett inne på kontoret. Klubbchefen, Johan Strömwall, har fått lämna sitt uppdrag och sportchefsstolen står fortfarande tom.

Hockeysvige bad trion Fredrik Söderström, Per Svartvadet, båda på TV4, samt Silja News Rasmus Näsman ge sin syn på hur läget tycks vara i Mora.

Turbulent inför seriestarten, hur tror du det har påverkat laget?

Fredrik Söderström:

– Många gånger är lagen, spelare och ledare, bra på att få det till att "det är vi mot världen". Det är trots allt inte hälsosamt det som har pågått och pågår i Mora och kommer få konsekvenser över tid.



Rasmus Näsman:

– Det är ofrånkomligt att inte påverkas någonstans. Hur mycket är upp till hur man kommunicerar och sköter det internt. Om det kring Strömwall kom som från en blixt från klar himmel kan det bli lite osäkert, men har dom varit förberedda på det tror jag inte att det ska betyda så mycket. Oavsett ska man inte använda det som en ursäkt.

Johan Strömwall fick sparken av Mora.

Per Svartvadet:

– Egentligen tror jag inte att det påverkar så mycket. Killar i den åldern som dom är i Mora skiter nog i det om jag ska vara helt ärlig. Dom kör nog bara sitt race, fokuserar på sitt, sina grabbar, matcher och karriär. För Moras organisation är det aldrig bra att göra en sådan här grej när som helst på året, men framför allt inte så här nära seriestart. Dessutom har Mora ingen sportchef just nu så det är väldigt rörigt.

Före detta Leksandsjunioren, Mikael Ahlerup, in som tillförordnad Klubbdirektör, hur tänker du kring det?

Fredrik Söderström:

-- Han spelade som junior i Leksand på Jonas Bergqvist tid. Jag blev glatt överraskad att han fanns i området. Det blev en perfekt tillförordnad lösning som kanske blir permanent framöver, men det vet jag ingenting om. I alla fall känns det som ett bra namn.



Rasmus Näsman:

–Jag har jättedålig koll på Ahlerup mer än att han verksam både idrotts och näringslivet. Vad jag förstår har han också någon lokal anknytning till Mora, men jag är egentligen helt fel person att svara på just den frågan. För Moras skulle hoppas jag att det blir bra och ordning och reda.



Per Svartvadet:

– Vi får väl se hur det går. Han måste få chansen i alla fall.

Ser du Mora som ett slutspelslag den här säsongen eller får masarna från Ovansiljan slåss för att undvika kval?

Fredrik Söderström:

-- Jag tror Mora i alla fall kommer vara topp-tio och kommer vara i en åttondel.

Tränaren Oscar Dahlgren. Foto: Bildbyrån.

Rasmus Näsman:

-- Jag har inte Mora som ett slutspelslag. Jag är väldigt, väldigt frågande till deras rutin och det är ett väldigt ungt lag. På backsidan är det Tobias Ekberg och Marcus Karlström som håller upp den unga backbesättningen som knappt fyllt 20 år. Mycket nytt på forwardssidan också. Som vanligt är det stor omsättning på spelare i Mora. I och för sig brukar dom alltid lyckas, men det känns att någon gång kommer det straffa sig.



Per Svartvadet:

-- Mora kommer inte vara topp-sex, men kanske nia, tia.