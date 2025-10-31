Dubbla Stanley Cup-finalisterna Edmonton Oilers har inlett säsongen svagt. Efter ännu en tung förlust i natt pekas backen Evan Bouchard ut som det stora problemet. Detta efter några förödande misstag som ledde till att Oilers tappade en tvåmålsledning till en 4–3-förlust mot New York Rangers.

– Hans största styrka är också hans största svaghet, säger coachen Kris Knoblauch.

Evan Bouchard har upplevt en tung start på säsongen efter sommarens monsterkontrakt. (AP Photo/John Locher)

I somras förlängde Edmonton Oilers kontraktet med Evan Bouchard. Den offensivglade backen blev en av NHL:s bäst avlönade backar när han skrev på ett fyraårigt avtal med Oilers värt 42 miljoner dollar.

Men 26-åringens säsongsinledning har varit allt annat än munter. Han har visserligen sju poäng (1+6) på sina tolv första matcher, men det som framför allt stuckit ut med kanadensaren är hans återkommande defensiva misstag. När Oilers föll med 3–4 mot New York Rangers i natt var Bocuhard –3 och gjorde flera grova misstag som ledde till att man tappade en ledning och förlorade.

Vid J.T. Millers segermål i förlängningen backade Bouchard oförklarligt undan när Rangers-centern attackerade målet och gav honom fri lejd att åka in och avgöra matchen.

Sportsnets Oilers-reporter Mark Spector riktar svidande kritik mot backen genom att kalla honom ”elefanten i Oilers omklädningsrum. Coachen coach Kris Knoblauch tar inte heller exakt sin adept i försvar.

– Med Evan är det ibland så att hans största styrka också är hans största svaghet, säger Knoblauch enligt Sportsnet.

– Du har en stor talang för att slå passningar och känner dig trygg i att du kan göra det. Men när det inte fungerar kostar det oss chanser bakåt.

Evan Bouchard kan bli bänkad

Han säger att han inte är främmande för tanken att bänka sin toppback.

– Vi måste hålla alla våra spelare ansvariga, säger Knoblauch.

– Det finns en fin gräns när det gäller misstag som sker då och då, för ingen spelare kommer att spela en perfekt match. Det kommer alltid att ske misstag. Men om det blir en ackumulering av misstag som kostar oss regelbundet, då ja, då måste vi hålla alla ansvariga.

Evan Bouchard, som spelade för Södertälje i Hockeyallsvenskan under pandemin, kommer från några offensivt sett starka säsonger. Han satte personbästa med 82 poäng 2023/24 och följde upp det med 67 poäng i fjol. Samtidigt har han samlat på sig hela 55 poäng på 47 matcher under de två senaste årens slutspel. Den offensiva begåvningen finns onekligen där. Det handlar mer om att hitta en balans i spelet som inte kostar Oilers poäng.

– Självförvållade misstag, det är allt det handlar om. Det är inget magiskt som de andra lagen gör. Just nu besegrar vi oss själva. Det är något vi måste rätta till, säger Oilers stjärncenter Leon Draisaitl utan att nämna Bouchards namn.

Edmonton Oilers ligger fyra i Pacific Division med 13 inspelade poäng på tolv matcher.

