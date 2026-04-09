Backstjärnan först att nå milstolpen – på 40 år

Evan Bouchard har skrivit in sig i Edmonton Oilers historieböcker. Med sin första 90-poängssäsong blir han den första backen i klubben sedan 1980-talet att nå milstolpen – och sällar sig samtidigt till en exklusiv skara i NHL.

Evan Bouchard har skrivit historia genom att bli den första backen i Edmonton Oilers att nå 90 poäng under en och samma säsong sedan Paul Coffey gjorde det säsongen 1985/86. Coffey som paradoxalt nog är Bouchards backtränare i Edmonton.

Bouchard nådde milstolpen redan i den första perioden i lagets match mot San Jose Sharks natten mot onsdag. Då noterades han för sin 69:e assist för säsongen på ett powerplay-mål av Connor McDavid.

Backen fortsatte sedan att leverera. I den andra perioden spelade han fram till ytterligare ett mål av McDavid, vilket innebar att han nådde 70 assist för säsongen. Tillsammans med sina 21 mål står han därmed på totalt 91 poäng – nytt personbästa. Han är därmed delad tia i NHL:s totala poängliga och den back i ligan som noterats för flest poäng den här säsongen.

Bouchard är nu bara den femte backen i NHL sedan lockouten 2004/05 att nå 90 poäng under en säsong. Han ansluter till en exklusiv grupp bestående av Erik Karlsson, Cale Makar, Quinn Hughes och Roman Josi.

Senast en Oilers-back nådde samma nivå var Coffey, som gjorde det fyra gånger under sina sju år i klubben. Under säsongen 1985–86 noterade han hela 48 mål och 90 assist för totalt 138 poäng – karriärsbästa i samtliga offensiva kategorier.

Inför onsdagens match hade den 26-årige Bouchard stått för 76 mål och 251 assist, totalt 327 poäng, på 425 matcher i NHL:s grundserie. I slutspelet har han dessutom producerat 20 mål och 61 assist för 81 poäng på 75 matcher.

Bouchard, som kommer från Oakville i Ontario, valdes som tionde spelare totalt i NHL-draften 2018 av Oilers. Under den förkortade AHL-säsongen 2019/20 noterade han sju mål och 29 assist på 54 matcher med Bakersfield Condors.

