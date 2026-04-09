Avgör poängligan (?) – med dominant match

Connor McDavid rusar mot sin sjätte poängligatitel i NHL. I natt skaffade han sig ett rejält övertag gentemot konkurrenten Nikita Kutjerov – efter ett hattrick och totalt fem poäng i Edmonton Oilers 5–2-seger mot San Jose Sharks.

Connor McDavid har kopplat ett järngrepp om NHL:s poängliga.

Connor McDavid och Nikita Kutjerov går just nu en het duell om vem som ska ta hem Art Ross Trophy som NHL:s poängkung 2026.

I natt kan McDavid ha skaffat sig övertaget som gör att han tar hem den individuella titeln för sjätte gången i NHL-karriären.

När Edmonton Oilers besegrade San Jose Sharks med 5–2 på bortais hade den 29-årige superstjärnan ett finger med i samtliga fem mål. Detta i form av tre mål och två assist.

McDavid kliver därmed upp på 133 poäng (47+86) och har fem poängs försprång på Kutjerov. Detta med tre grundseriematcher kvar för McDavid och fyra för Kutjerov.

Tungt nederlag för San Jose Sharks

– Det var en väldigt bra insats av hela laget. Självklart var Connor McDavid vår bästa spelare, och det syntes också i poängprotokollet. Över hela banan, säger Oilers tränare Kris Knoblauch till NHL.com.

Vinsten ger Oilers ett grepp om ledningen i Pacific Division, där man är två poäng före Vegas Golden Knights med en match mer spelad. För San Jose var förlusten desto tyngre. De hade chansen att ta in viktiga poäng på Nashville Predators i kampen om den sista wild card-platsen. Nu är de tre poäng efter med fem matcher kvar att spela. Då har man också Los Angeles Kings framför sig i tabellen.

Alexander Wennberg och William Eklund hade varsin assist för Sharks. I Oilers stod Mattias Ekholm för en assist. Veteranbacken, som ratades i den svenska OS-truppen, har tagit sig över 40 poäng för tredje gången i NHL-karriären.

