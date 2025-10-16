Svensken nedskickad – efter en timme
Under gårdagen kallades Erik Portillo upp till NHL från farmarligan av Los Angeles Kings.
Där blev han bara uppe i en timme – innan Kings trejdat till sig en ny målvakt.
Det går fort i hockey.
Fråga bara Erik Portillo. Under gårdagskvällen, svensk tid, meddelade Los Angeles Kings vid 21-tiden att den svenske målvakten kallats upp till NHL-laget på så kallad ”emergancy basis” till följd av att förstemålvakten Darcy Kuemper skadats och är borta på dag-till-dag-basis.
Vistelsen i NHL-laget blev emellertid inte särskilt lång.
Bara en och en halv timme efter att Kings meddelat att Portillo kallats upp kom beskedet att svensken skickats tillbaka till AHL-laget Ontario Reign till följd av att Kings trejdat till sig målvakten Pheonix Copley från Tampa Bay Lightning.
Trejdas tillbaka efter att ha lämnat på waivers
Copley inledde säsongen i Los Angeles Kings, men gallrades bort från träningslägret i början på oktober och placerades på waivers, varpå Tampa Bay lade beslag på målvakten. Nu trejdas burväktaren tillbaka till Kings i utbyte mot ”future considerations”.
25-årige Erik Portillo fick göra NHL-debut förra säsongen, då han stod en match mot Anaheim Ducks och stoppade 28 av 29 skott i en 2–1-seger.
I AHL har det hittills blivit två matcher för den svenske målvakten, som står noterad för en seger och en övertidsförlust samt en räddningsprocent på 85,4 procent.
