Erik Portillo har kallats upp till NHL av Los Angeles Kings. Detta sedan förstemålvakten Darcy Kuemper inte dykt upp på isen under onsdagens träning.

Erik Portillo har kallats upp till Los Angeles Kings efter Darcy Kuempers frånvaro. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images & Bildbyrån

Det kan bli ett helsvenskt målvaktspar i Los Angeles Kings närmaste tiden.

På onsdagen fick Anton Forsberg sällskap av Erik Portillo på lagets träning efter att efter att Darcy Kuemper saknats på isen. 25-årige Portillo kallades upp från farmarlaget Ontario Reign på så kallad ”emergency basis”, efter att Kuemper ådragit sig en underkroppsskada. Enligt Kings är han borta på dag-till-dag-basis.

35-årige Kuemper, som var en av finalisterna till Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt i fjol, har stått tre av Kings fyra matcher hittills och gått förlorande ur alla tre. Den senaste var en 3–4-förlust efter straffar mot Minnesota Wild natten mot tisdag.

Erik Portillo NHL-debuterade i fjol

Erik Portillo NHL-debuterade för Kings i fjol. Den gänglige göteborgaren stoppade 28 av 29 skott i en 2–1-seger mot Anaheim Ducks i slutet av november i fjol. Utöver det har han spelat 65 AHL-matcher med en räddningsprocent på 90,7 över de senaste två åren. Den här säsongen har han hunnit göra två AHL-matcher för Reign och står noterad för en räddningsprocent på 85,4.

Portillo draftades ursprungligen av Buffalo Sabres i tredje rundan 2019. Han trejdades till Kings i mars 2023 och skrev sitt NHL-kontrakt med klubben knappa två månader senare. Partille-produkten spelade juniorhockey i Frölunda fram till 2019 innan han flyttade till Nordamerika för spel i USHL med Dubuque Fighting Saints. Han flyttades sedan vidare till University of Michigan i den amerikanska collegehockeyn där han tillbringade tre säsonger innan han blev proffs och anslöt till Kings organisation.

Los Angeles Kings möter härnäst Pittsburgh Penguins på hemmais tidigt på fredag morgon.

