Erik Karlsson har nämnts i trejdrykten inför sommaren.

Nu uppger dock TSN att Pittsburgh Penguins inte tänker byta bort svenske stjärnan.

Erik Karlsson ser ut att bli kvar i Pittsburgh Penguins trots allt. Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

Erik Karlsson står för en oerhört stark säsong i Pittsburgh Penguins där han har lyft sitt spel. Framför allt efter OS har Karlsson kommit tillbaka och varit en av de absolut hetaste spelarna i NHL. 35-åringen har gjort hela 19 poäng på 14 matcher från sin backplats när Penguins har lyft igen och gjort en rejäl push för att ta sig till slutspelsplats.

Samtidigt har den svenske stjärnan fortsatt nämnas i trejdrykten till sommaren. För bara ett par veckor sedan kom rapporter om att Penguins väntades trejda bort Karlsson efter att han fått sin stora bonus inför nästa säsong.

Erik Karlsson kan stanna i Pittsburgh Penguins

Nu låter det dock annorlunda. Enligt TSN:s insider Pierre LeBrun ska nämligen Penguins inte vilja trejda bort Erik Karlsson. I ”Early Trading” säger LeBrun att han själv har varit i kontakt med Pittsburghs GM Kyle Dubas som har förnekat att klubben planerar för att trejda bort svensken.

− Kolla bara hur han spelar, detta är den gamle Erik Karlsson igen. Därför kommer det att vara ett stort intresse för honom under sommaren. Med det sagt har jag varit i kontakt med Penguins general manager Kyle Dubas, och han gillar inte att Karlssons namn nämns i trejdrykten. Dubas är tydlig med att Karlsson har varit så pass bra under årets säsong att han fortfarande ser Karlsson som en spelare att behålla vid en retool och bygga kring med yngre spelare runt omkring sig, säger LeBrun och fortsätter:

− Dubas vill inte trejda bort Erik Karlsson den här sommaren. Det var han tydlig med och han ville att jag skulle sprida ordet att Karlsson inte är tillgänglig under sommaren.

Erik Karlsson har producerat 54 poäng på 65 matcher för Pittsburgh Penguins under årets säsong. Han är därmed topp tio i backarnas poängliga i NHL och har redan överträffat de 53 poängen som han gjorde på 82 matcher i fjol.

Sammanlagt har Erik Karlsson stått för 924 poäng på 1 149 matcher i sin NHL-karriär. Han har därmed gjort tolfte flest poäng av alla backar i NHL:s historia.

Source: Erik Karlsson @ Elite Prospects