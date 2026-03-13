Uppgifter: Erik Karlsson går mot trejd – efter storbonusen

I sommar cashar Erik Karlsson in en bonus på sex miljoner dollar (drygt 57 miljoner kronor).

Sedan väntas Pittsburgh Penguins trejda honom.

Det rapporterar NHL-insidern Pierre LeBrun på fredagen.

Erik Karlsson kan trejdas i sommar. Foto: Bildbyrån

Erik Karlsson, 35, har varit en av NHL:s främsta backar sedan debuten i ligan 2009. 2023 bytte han San Jose Sharks mot Pittsburgh Penguins. Men även om svensken gjort tre relativt bra säsonger för klubben, har han inte varit nära 2022/23 års notering på 101 poäng. Därför har han med sitt höga marknadsvärde varit föremål för konstanta trejdrykten.

Nu uppger Pierre LeBrun, erkänd NHL-insider, att Erik Karlsson kan bytas bort i sommar. Stjärnan, som har kontrakt över nästa säsong, har en lön på 11,5 miljoner dollar per säsong vilket innebär att han tillhör de mest välbetalda i ligan.

Dessutom väntas han få en bonus på sex miljoner dollar (drygt 57 miljoner kronor i sommar. Men därefter väntas han trejdas, uppger LeBrun.

Går mot slutspel – efter stark säsong

Pittsburghs GM Kyle Dubas ska ha höga förhoppningar om att han ska få bra betalt för svensken, som kan ha ett högt värde i en trejd trots sin ålder på 35. Dock är det Karlsson själv som sitter på makten och med att han har en no movement-klausul i sitt kontrakt. Han måste därmed godkänna en flytt.

Under säsongen har svensken stått för sex mål och 38 assistpoäng för klubben som överraskat i NHL. Med en månad kvar att spela av grundserien har laget överraskat och kan gå mot spel i Stanley Cup-slutspelet. Det som talar mot slutspel för Erik Karlsson är ett tufft spelschema där laget i närtid kommer att möta topplagen Dallas, Carolina och Tampa.

Under OS med Tre Kronor i februari stod han för fyra assistpoäng på fem matcher.

Source: Erik Karlsson @ Elite Prospects