Utslagna inför VM: ”Det känns tomt såklart”
Sam Hallam har nya lediga svenskar att diskutera inför VM. Erik Karlsson, Rickard Rakell, Elmer Söderblom och deras Pittsburgh Penguins är utslagna.
– Det är synd att vi inte hade mer i oss, säger Karlsson till media efter nattens uttåg mot Philadelphia.
Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.
Pingvinerna i Pittsburgh får till slut konstatera att säsongen är över. De två raka segrarna med kniven mot strupen, följdes inatt av ett rejält drama och en 0–1-förlust via förlängning. Därmed är serien mot rivalen Philadelphia Flyers avgjord, och lagets svenskar får blicka mot 2026/27 – eller hockey-VM.
Erik Karlsson och Rickard Rakell var båda med i OS-truppen, tidigare i februari, och vill möjligen ha revansch efter den kvartsfinalförlusten mot USA. Intill sig har de även Elmer Söderblom som verkligen fått det att stämma efter flytten från Detroit Red Wings i början av mars.
Innan något beslut väntar dock först en tid av reflektion.
– Det känns tomt såklart, jag tycker att vi antagligen spelade vår bästa match i serien. De böjdes men gick inte sönder, och det är därför de gick vidare till andra rundan. Det är synd att vi inte hade mer i oss, men förhoppningsvis finns det något som vi kan bygga vidare på. Om vi hade nått den här nivån från första matchen hade vi varit i en bättre position, men det gjorde vi tyvärr inte, säger Erik Karlsson till media efter nattens förlust och uttåg.
Erik Karlsson: “If we reach this level of play from Game 1, we’re in a much better situation. Unfortunately, we didn’t. … Today, we played the way that we intended to right from the beginning, but all the credit to them. They bent. They bent hard, but they didn’t break.” pic.twitter.com/OhMow0KXa6— King Jemison (@king_jemison) April 30, 2026
