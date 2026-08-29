Erik Karlsson kan hamna i Toronto Maple Leafs, enligt Elliotte Friedman.

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Med ett år kvar på kontraktet har spekulationerna dragit igång kring Erik Karlsson. Backen stod för en riktigt fin säsong förra vintern och gav svar på tal till tvivlarna. Men med en osäker status på Pittsburgh Penguins och ett kontraktsår har det börjat spekuleras i hans framtid.

Kan han till och med bli trejdad under säsongen?

Om det skulle bli fallet pekas Toronto Maple Leafs ut som den mest troliga destinationen. Klubben har gjort en snabb rebuild och dessutom plockat in de båda svenskarna Mats Sundin och Daniel Alfredsson. Där inte minst den sistnämnda har en bra relation med Karlsson sedan tiden i Ottawa Senators.

Erik Karlsson i Toronto Maple Leafs?

Något som gör att Elliotte Friedman i podcasten 32 thoughts placerade svensken i klubben vid en trejd.

– Ja, precis. Nu när Affe blir associate coach i Toronto, och vi har en lång bakgrund tillsammans från tiden i Ottawa, så är det väl en lätt koppling att göra, säger svensken till Expressen och fortsätter:

– Men jag vet ingenting om någon flytt.

Erik Karlsson gjorde 66 poäng på 75 matcher förra säsongen men fick även beröm för sitt spel över hela banan.