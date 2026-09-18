Zackrisson hjälte - i återkomsten till Leksand

Leksand skaffade sig ett tidigt grepp om premiärmatchen inför hemmafansen. Redan efter 77 sekunders spel spräckte Carter Berger nollan när han satte 1–0 assisterad av Tyler Angle och Josh Passolt. I slutet av den första akten utökade veterancentern Patrik Zackrisson till 2–0 i spel fem mot fyra.

Efter en mållös mittenakt lyckades Södertälje skapa spänning i matchen. Roope Laavainen reducerade till 1–2 för gästerna åtta minuter in i den tredje perioden.

SSK tog timeout och plockade ut målvakten Love Härenstam i slutskedet för att jaga en kvittering. Leksand höll dock undan med Marcus Gidlöf i målet och säkrade premiärsegern.

– Skönt att vinna en sån här match. Fantastisk inramning, det blir lite fördröjt men det är klart det är kul. Jag får en bra träff på en fin pass så att det är kul. Det är klart det blir extra mycket, skönt att komma hem till Leksand och sen blir det extra mycket när det är Södertälje i första matchen. Klart det känns roligt att få bidra, säger Zackrisson till TV4.

Matchfakta

Leksands IF – Södertälje SK 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (01.17) Carter Berger (Tyler Angle, Josh Passolt) 2–0 (16.00) Patrik Zackrisson (Tyler Kelleher, Riley McCourt) PP1

Andra perioden: -

Tredje perioden: 2–1 (48.16) Roope Laavainen (Teemu Väyrynen, Linus Skager)

Skott: 25–21 (10–8, 7–8, 8–5) Utvisningar: LIF: 3x2 min. SSK: 3x2 min. Publik: 7650