Förutspår: Erik Karlsson hamnar i Toronto 26/27

Kan Erik Karlsson hamna i Toronto Maple Leafs?

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Erik Karlsson har ett år kvar på sitt kontrakt i Pittsburgh Penguins och sitter på en no movement-klausul. Ändå kommer nu rykten återigen tillbaka om att en flytt till Toronto Maple Leafs kan vara aktuell framöver.

"Det är mer än bara hörsägen när det kommer till Leafs och Erik Karlsson just nu", var orden en källa till RG.org sa när det hela kom på tal under förra sommaren. Det med referens till att NHL-svenskens utbetalda bonus gjort att hans kontrakt "bara" kostade fyra miljoner dollar 2025/26, och nu 7,5 miljoner 2026/27.

När det hela nu tas upp på nytt är det av insidern Elliotte Friedman i podcasten 32 Thoughts :

– Jag kom tillbaka från semester och började ringa runt. En kille sa "jag har en spådom till 2026/27, beroende på hur båda lags säsonger går tror jag att Erik Karlsson blir en Toronto Maple Leafs-spelare". Det intressanta med det är att Kyle Dubas (GM i Penguins), när han var GM i Leafs, försökte trejda till sig Karlsson vid ett tillfälle, och gjorde det sen i Pittsburgh. Han har alltid gillat honom, säger Friedman.

"Då blir det Sundin, Alfredsson och Karlsson i Toronto"

36-åringen från Landsbro fick ett uppsving igen under 2025/26, och avslutade säsongen som Pittsburghs näst bäste poängspelare, endast bakom Sidney Crosby. Samtidigt finns nu en helt annan koppling till Toronto Maple Leafs med Mats Sundin och Daniel Alfredsson i nya roller i klubben. Den sistnämnde var dessutom lagkamrat till Karlsson under de första åren i Ottawa Senators.

– Karlsson hade ett fantastiskt år senast. Det är hans sista år på kontraktet, så vi får se hur alla känner. Om Pittsburgh har ett till bra år och Karlsson spelar som han gjorde, så vet jag inte om jag ser honom bli trejdad alls. Karlsson har en "no move-klausul", men killen sa "om det kommer till en punkt där han hamnar på marknaden kommer det bli Mats Sundin, Daniel Alfredsson och Erik Karlsson i Toronto", säger Eliotte Friedmann i 32 thoughts.

Insiderns kollega, Kyle Bukauskas, tillägger sedan:

– Utifrån tror jag aptiten har växt kring idén att han ska komma tillbaka till Ottawa Senators. Om han hamnar i Toronto... Det vore något.