Galna målkalaset: Vann efter 13 (!) mål

Nybro Vikings besegrade Vimmerby HC med 7–6 efter ett häpnadsväckande målfyrverkeri i Liljas Arena. Matchen avgjordes först i en utdragen straffläggning där Oscar Nordin satte det avgörande målet.

Publiken i Liljas Arena fick bevittna en helt ellevild och svängig premiärmatch. Vimmerby gick ifrån till en 3–1-ledning i den andra perioden, men ett matchstraff på gästernas Oskar Lindgren öppnade dörren för Nybro. Hemmalaget utnyttjade det numerära överläget maximalt med två snabba powerplay-mål och vände matchen.

I den tredje perioden fortsatte målexplosionen. Vimmerby vände återigen på steken till 5–4, men Nybro svarade med två raka mål genom Filip Lennström och Gabriel Säll. Med under fyra minuter kvar att spela kvitterade Hampus Karlsson till 6–6 för Vimmerby och tog matchen till förlängning.

Efter en mållös förlängning krävdes det en lång straffläggning för att skilja lagen åt. Där klev Oscar Nordin fram och satte den avgörande straffen bakom inbytte Isak Sörqvist i Vimmerby-målet.

Matchfakta

Nybro Vikings IF – Vimmerby HC 7–6 efter straffar (1–1, 3–2, 2–3, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (06.43) Joachim Rohdin (Melvin Wersäll, Zachary Wytinck) PP1 1–1 (18.49) Johan Mörnsjö (Arvid Hurtig, Hugo Lejon)

Andra perioden: 1–2 (22.03) Ludvig Andersson (Arvid Hurtig, Kalle Carlsson) 1–3 (24.59) Max Karlsson (Nick Bochen) 2–3 (28.34) Ludvig Warg (Kalle Holm, Olli Nikupeteri) 3–3 (30.26) Zachary Wytinck (Tim Lindfors, Melvin Wersäll) PP1 4–3 (30.44) Oliver Kandergård (Filip Lennström, Theo Jacobsson) PP1

Tredje perioden: 4–4 (41.44) Hugo Lejon (Hannes Hellberg, Max Karlsson) PP1 4–5 (43.47) Kalle Carlsson (Hampus Karlsson, Anton Carlsson) PP1 5–5 (52.37) Filip Lennström (Tim Lindfors, Melvin Wersäll) 6–5 (55.33) Gabriel Säll (Joel Kant) 6–6 (56.03) Hampus Karlsson (Arvid Hurtig, Nick Bochen)

Straffavgörande: 7–6 Oscar Nordin (avgörande straff)

Skott: 26–26 (8–8, 7–8, 7–10, 3–0, 1–0) Utvisningar: NYB: 4x2 min. VIM: 6x2 min, 1x5 min, 1x20 min (Matchstraff: Oskar Lindgren). Publik: 2 249