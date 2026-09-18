Oskarshamn förstörde festen - sänkte Visby/Roma

IK Oskarshamn fick en flygande start på säsongen när man besegrade nykomlingen Visby/Roma HK i en händelserik och känslosam historia. Hemmalaget drog ifrån till en tre måls ledning och vann till slut med 6–3 inför 3 275 åskådare.

Det blev en het och utvisningsfylld premiärmatch i Be-Ge Hockey Center. Joel Svensson gav Oskarshamn ledningen på straffslag, men Visby/Roma svarade snabbt i numerärt underläge genom Elias Lindström. I den andra perioden kopplade IKO greppet om matchen med två raka mål från Pontus Näsén och Calle Karlsson, i en period som även präglades av ett stökigt bråk och flera utvisningar i slutsekunderna.

Filiph Engsund utökade till 4–1 i powerplay i den tredje perioden, men gästerna från Gotland gav sig inte. Giorgio Estephan och Juho Liuksiala skapade nerv med två reduceringsmål.

Med Visby/Roma-målvakten Joona Voutilainen utplockad spikade Axel Björnkvist spiken i kistan i tom kasse, innan Ville Svensson fastställde slutresultatet till 6–3 i matchens sista sekund.

Matchfakta

IK Oskarshamn – Visby/Roma HK 6–3 (1–1, 2–0, 3–2)

Första perioden: 1–0 (11.14) Joel Svensson (straff) 1–1 (14.30) Elias Lindström (utan assisterande) SH1

Andra perioden: 2–1 (29.25) Pontus Näsén (Joel Svensson, Ville Svensson) 3–1 (34.00) Calle Karlsson (Matthew Brown, Filiph Engsund)

Tredje perioden: 4–1 (45.01) Filiph Engsund (Melker Eriksson, Joel Svensson) PP1 4–2 (47.25) Giorgio Estephan (Ryan Gagnier, Juho Liuksiala) PP1 4–3 (58.30) Juho Liuksiala (Joakim Thelin, Ryan Gagnier) 5–3 (58.49) Axel Björnkvist (utan assisterande) ENG 6–3 (59.12) Ville Svensson (Herman Hansson, Ludwig Östman)

Skott: 36–23 (12–11, 13–7, 11–5) Utvisningar: IKO: 11x2 min. VIS: 8x2 min. Publik: 3 275