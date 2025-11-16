Ordentligt missnöjd i fredags – gladlynt och uppspelt på söndagen. Erik Karlsson lämnade Stockholm som vinnare efter Pittsburgh Penguins – och kan se tillbaka på en minnesvärd vecka på hemmaplan.

– Jag har varit i ligan i 17 år och har spelat fyra matcher här. Jag är lyckligt lottad som fått göra det, säger den svenske veteranbacken.

Erik Karlsson lämnade NHL Global Series som en vinnare.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var ett helt annat Pittsburgh Penguins som kom till spel mot Nashville Predators i Avicii Arena på söndagen. Dels hade man bytt ut en hel del spelare jämfört med fredagens match, dels spelade laget med en helt annan intensitet – och vann rättvist med 4–0 efter en rivstart med tre snabba mål i första perioden.

Erik Karlsson plockade upp en assist på Parker Wotherspoons 1–0-mål och gjorde en stark match.

– I dag var vår förstaperiod enorm – att vi kunde utnyttja några chanser och få en tidig ledning, säger ”EK65”.

– Och resten av matchen gjorde vi ett bra jobb med att hantera situationerna där ute. I andra perioden dödade vi många utvisningar och de hade mycket momentum, men vi red ut det. Och i tredje tycker jag att vi spelade på det sätt vi vill när vi har ledningen. Det såg mer ut som vårt lag.

Han lämnar därmed Sverige med ett leende på läpparna.

– På ett personligt plan är det fantastiskt att få den här möjligheten. Jag har varit i ligan i 17 år och spelat fyra matcher här borta. Jag är ganska lyckligt lottad som fått göra det, säger Karlsson.

Erik Karlsson: ”Väldigt speciellt”

Han gillar upplägget med NHL-matcher i Europa och tycker ligan gör rätt som fortsätter satsa på det.

– NHL finns ju främst i Nordamerika, men vi har många spelare från olika länder som växer upp och följer ligan, och det är mycket lättare att följa hockey online nu, säger Karlsson.

– Så att kunna vara här och ge människor chansen att se matcher live som annars kanske aldrig skulle få möjligheten – om jag ser tillbaka på mig själv som åttaårig pojke, om jag hade fått den möjligheten hade jag tagit den direkt. Det hade betytt mycket för mig. Så att kunna göra det här nu är väldigt speciellt. Jag tycker de här matcherna är viktigare än bara lagen vi spelar för. Som sport är det här något vi behöver göra, och göra lite fler i olika länder.

Vad var då det bästa med resan?

– Att få uppleva det tillsammans med folk som inte har varit i Sverige innan. Lagkamrater och alla som jobbar runt oss. Många av dem har ju spelat med många svenskar genom åren och hört mycket historier. Så det har varit roligt att få visa det på riktigt och att de kan få uppleva det själv. Så det blir lite lättare att förklara grejer nu. Vi brukar alltid säga hur bra Sverige är. Efter den här resan så tror jag att de de på oss också.



