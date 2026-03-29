Erik Karlsson var rejält irriterad i nattens match mellan Pittsburgh Penguins och Dallas Stars.

Lian Bichsel snodde svenskens klubba innan han gjorde mål, och Karlsson rasade sedan mot domarna för att det inte blev någon utvisning.

Erik Karlsson var minst sagt ilsken i nattens match efter ett kontroversiellt mål av Lian Bichsel. Foto: Bildbyrån & NHL/Skärmdump

För Pittsburgh Penguins väntade ett minst sagt tufft motstånd under natten. Ett av NHL:s bästa lag, Dallas Stars, var på besök hos Pittsburgh och det visade sig också bli en lite för tuff uppgift för Penguins. Dallas Stars vann nämligen matchen med 6-3 sedan stjärnorna Mikko Rantanen och Jason Robertson båda klivit fram med varsitt mål.

Målet som kom att bli matchavgörande kom däremot att bli kontroversiellt.

Det var den tidigare Leksands- och Rögle-backen Lian Bichsel som sköt 4-2 till Dallas i slutet av den andra perioden. Bara sekunder innan målet hade han däremot snott Erik Karlssons klubba, rakt ur händerna på svensken. Karlsson reagerade direkt mot domarna och ville ha en utvisning med sig då Bichsel tog hans klubba och stjärnan kunde därmed inte vara lika effektiv i sitt försvarsarbete. När Bichsel sedan gjorde mål direkt efteråt rasade Erik Karlsson och skrek flera väl valda ord till domarna.

Erik Karlsson was visibly frustrated that there was no penalty called after Lian Bichsel took his stick and scored. pic.twitter.com/qIzoQqY9TD — SportsCenter (@SportsCenter) March 28, 2026

Erik Karlsson med ny historisk bedrift

Erik Karlsson låg annars bakom precis allt för Pittsburgh i förlusten. Hans galna form fortsätter och Karlsson stod för 1+2 i nattens match. Därmed har svensken nu gjort 60 poäng på 68 matcher i NHL den här säsongen. Det är åttonde gången i sin NHL-karriär som Karlsson gör minst 60 poäng, vilket är flest av alla aktiva backar i ligan. Det är också näst flest av en svensk back genom tiderna, endast legendaren Nicklas Lidström är bättre där.

Sedan OS-uppehållet har Karlsson varit fullkomligt dominant för Pittsburgh Penguins. Han har nämligen gjort hela 25 poäng på 17 matcher sedan NHL återupptogs för en månad sedan.

Pittsburgh Penguins − Dallas Stars 3−6 (1-0,1-4,1-2)

Pittsburgh: Anthony Mantha (27), Erik Karlsson (13), Noel Acciari (10).

Dallas: Mavrik Bourque 2 (16), Justin Hryckowian (12), Jason Robertson (40), Mikko Rantanen (21), Lian Bichsel (4).

