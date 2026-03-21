Erik Karlsson fortsätter att dominera. Den svenske backstjärnan stod för två mål – inklusive en kvittering sent i tredje perioden – när Pittsburgh Penguins vände och besegrade Winnipeg Jets med 5–4 efter straffar.

Erik Karlsson är en av NHL:s hetaste spelare just nu. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Erik Karlsson är stekhet – och han visar inga tecken på att svalna.

Den svenske backstjärnan svarade för två mål, däribland det avgörande 4–4-målet med 7:15 kvar av tredje perioden, när Pittsburgh Penguins till slut besegrade Winnipeg Jets med 5–4 efter straffar i PPG Paints Arena.

Kvitteringen var Karlssons femte mål på de tre senaste matcherna. Totalt står han nu på 18 poäng (7+11) på bara elva matcher den här månaden – siffror som understryker hans explosiva form. Totalt har han elva mål och 54 poäng på 64 matcher och ligger nia backarnas poängliga. Rasmus Dahlin (62 poäng) är den enda svenska backen som svarat för fler poäng än Karlsson.

– Den här tiden på året handlar mycket om erfarenhet, och jag tycker att vi har mycket av det i laget, säger Karlsson till NHL.com efter matchen.

– Även när vi inte spelar vår bästa hockey så finns det ingen panik. Vi håller oss till planen och litar på processen.

Rickard Rakell hjälte i straffläggningen

Karlsson gav också Penguins ledningen tidigare i matchen med ett distinkt avslut från tekningscirkeln, och var genomgående en av isens mest inflytelserika spelare.

Pittsburgh fick en drömstart med två snabba mål genom Jegor Tjinachov och Rickard Rakell, men Jets svarade och matchen svängde fram och tillbaka. Winnipeg både kvitterade och tog ledningen i tredje perioden innan Karlsson återigen klev fram.

I straffläggningen avgjorde Sidney Crosby och Rakell för Penguins, medan målvakten Arturs Silovs stod för flera viktiga räddningar.

– Han har tagit sitt spel till en annan nivå, sa Pittsburghs tränare Dan Muse om Karlsson.

– Det är imponerande att se. Ju tuffare och tajtare matcherna blir, desto bättre blir han.

Winnipeg, som nu har tre raka matcher utan seger, fick mål och assist från Brad Lambert samt ett mål i comebacken från Neal Pionk. Trots en stark insats räckte det inte hela vägen.

För Penguins del innebär segern att laget fortsätter sin starka formkurva – och med en glödhet Erik Karlsson i spetsen ser Pittsburgh allt mer ut som en faktor att räkna med inför slutspelet.

