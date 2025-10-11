Erik Gustafsson har inte spelat i AHL sedan januari 2018.

Men nu skickas VM-backen till farmarligan av Detroit Red Wings.

Erik Gustafsson ser ut att tvingas till spel i AHL. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Efter sju säsonger som ordinarie i NHL ser det nu ut att bli spel i farmarligan igen för svenske backen Erik Gustafsson. 33-åringen flyttade till Detroit Red Wings förra året och var en del av Detroits backuppsättning.

Men till årets säsong har Gustafsson tappat sin plats i laget. I stället har Red Wings gett förtur till flera nya backar i form av Axel Sandin Pellikka, Travis Hamonic och Jacob Bernard-Docker. Tidigare i veckan placerades svensken på waivers av Detroit men inget annat NHL-lag gjorde anspråk på backen. Han har dock fortsatt varit en del av NHL-laget även om han inte fick spela i premiärmatchen.

Erik Gustafsson skickas till AHL

Under lördagen meddelar dock Red Wings att forwarden Jacob van Riemsdyk aktiveras och går in i truppen till nästa match. För att göra plats åt van Riemsdyk väljer Detroit nu att omplacera Erik Gustafsson till farmarlaget Grand Rapids Griffins i AHL.

UPDATE: The #RedWings have activated James van Riemsdyk from non-roster and assigned Erik Gustafsson to the AHL’s Grand Rapids Griffins. pic.twitter.com/wcRcuqHbP8 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) October 11, 2025

Senast Erik Gustafsson spelade i AHL var under säsongen 2017/18 då han tillhörde Chicago Blackhawks. Hans senaste match i farmarligan var i januari 2018, alltså nästan åtta år sedan. Därefter har 33-åringen varit en given NHL-back och spelat för flera olika klubbar. Sedan 2020 har Gustafsson spelat för åtta (!) lag i NHL, Chicago Blackhawks, Calgary Flames, Philadelphia Flyers, Montréal Canadiens, Washington Capitals, Toronto Maple Leafs, New York Rangers och Detroit Red Wings. Totalt har backen spelat 515 NHL-matcher i sin karriär.

Erik Gustafsson spelade Hockey-VM med Tre Kronor i våras och stod för sju poäng på tio matcher på vägen till bronset hemma i Stockholm. Han har spelat fem VM-turneringar för Sverige och var med och vann VM-guld 2018.

