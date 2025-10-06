För Erik Gustafsson är hockeyframtiden oviss medan den för Axel Sandin Pellikka just har blivit ljusare. Söndagens besked att den svenske veteranen satts upp på waivers gör att ynglingen tagit sig ett stort steg närmare NHL-debut med Detroit Red Wings den här veckan.

Axel Sandin Pellikka närmar sig spel i NHL med Detroit Red Wings. Foto: AP Photo/Paul Sancya

Detroit Red Wings general manager Steve Yzerman har haft några svåra beslut att ta i samband med upplösningen av lagets träningsläger. Ännu har han inte aviserat exakt hur premiärlaget mot Montréal Canadiens natten mot fredag kommer att formeras, men gårdagens besked att veteranbackarna Erik Gustafsson och Justin Holl placerats på waivers kan ge en indikation kring hur han resonerar.

Att sätta upp en spelare på waivers är inte att likställa med att spelaren blir skickad till AHL om den inte plockas upp av en annan klubb. Gustafsson och Holl kan fortfarande få stanna med NHL-laget även om de passerar waivers, men symboliken i Yzermans beslut ska inte negligeras.

Axel Sandin Pellikka, 20, har gjort allt för att stärka sina aktier att få chansen i premiären tack vare ett starkt träningsläger. Han hade två assist i den sista träningsmatchen (seger 6–5 mot ett reservbetonat Toronto Maple Leafs) och har fått beröm för sitt kreativa backspel. I sista träningsmatchen matchades han tillsammans med landsmannen Albert Johansson i ett försvar som även innefattade Simon Edvinsson, som är återställd efter skadan han dragits med.

Michael Brandsegg-Nygård mot NHL-debut

Erik Gustafsson, 33, går in i sista året på det tvåårsavtal han tecknade med Red Wings värt två miljoner dollar per säsong i fjol. Han har inte spelat i AHL sedan säsongen 2017/18 då han höll på att slå sig in i NHL med Chicago Blackhawks.

Även Michael Brandsegg-Nygård, 20, ser ut att vara på väg mot en NHL-chans. Tillsammans med en annan rookieforward i Emmitt Finnie, 20, har norrmannen utmärkt sig postivt på campen och avslutade försäsongen med två mål i den avslutande matchen mot Toronto.

– Det här är ju bra problem att ha, eller hur? sade Red Wings coach Todd McLellan till Detroit Free Press efter matchen mot Toronto apropå de tre ynglingarnas prestation.

– Jag är verkligen nöjd med alla tre killarna. Vi kan lika gärna slå ihop dem alla och paketera dem. De har alla tävlat från dag ett till nu. De har alla blivit bättre. Deras självförtroende har vuxit. Gruppen har varit väldigt mottaglig för dem. De tror att de tre kan hjälpa laget, vilket alltid är ett gott tecken. De har väckt uppmärksamhet.

Nu återstår det att se om de väcker mer uppmärksamhet i en eventuell NHL-debut mot Montréal Canadiens.

