Svensken ryktas bort – kallas upp till NHL

Erik Gustafssons namn cirkulerar i trejdrykten.

Nu kallas den svenske VM-backen upp till NHL av Detroit Red Wings.

Erik Gustafsson. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar AHL-klubben Grand Rapids Griffins att den svenske VM-backen Erik Gustafsson under torsdagen kallades upp till NHL-klubben Detroit Red Wings.

Gustafsson har spenderat i stort sett hela säsongen i farmarligan med Grand Rapids, där han stått för 14 poäng (1+13) på lika många matcher i AHL. Gustafssons hittills enda framträdande i Detroit kom i slutet av november, då han spelade 17 minuter i 3–6-förlusten mot Nashville.

Beslutet att kalla upp Gustafsson kommer efter att Simon Edvinsson skadade sig i mötet med Calgary Flames under natten till torsdag, svensk tid, till följd av ett blockerat skott.

Kopplas samman med sin tidigare klubb

Den 33-årige svenskens degradering till AHL den här säsongen har resulterat i att hans namn cirkulerat i trejdrykten. Gustafsson, som har en lön på två miljoner dollar den här säsongen, kopplades förra veckan samman med en återkomst till New York Rangers för att täcka upp för den skadade stjärnbacken Adam Fox.

– De tittar på om de kan hitta någon att vara power play-quarterback (medan Fox är borta)… Jag tror verkligen att de letar efter någon där ute. Ett namn jag har hört nämnas är Erik Gustafsson, vilket skulle vara ganska logiskt, sade insidern Elliotte Friedman i podcasten 32 Thoughts förra veckan.

Gustafsson har tidigare spelat i New York Rangers, där han säsongen 2023/24 producerade 31 poäng (6+25) på 76 matcher för klubben.

