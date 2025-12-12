Briljerade i NHL-debuten – mot stora idolen

Jacob Fowler storspelade i sin NHL-debut med Montréal Canadiens.

21-åringen stoppade 36 skott i 4–2-segern mot Pittsburgh Penguins – varav sju avslut från idolen Sidney Crosby.

– Han såg rätt bra ut därute, säger Crosby om motståndarmålvakten.

Jacob Fowler stoppade Sidney Crosby och Pittsburgh Penguins i NHL-debuten.

Foto: Alamy & Bildbyrån

Efter en tid med svajigt målvaktsspel valde Montréal Canadiens att agera efter 1–6-förlusten hemma mot Tampa Bay tidigare i veckan. Klubben valde då att kalla upp storlöftet Jacob Fowler från AHL-laget Laval Rocket – och i natt fick amerikanen göra sin NHL-debut med klassikerklubben.

Det slutade med succé för Fowler, som stoppade 36 av 38 skott i 4–2-segern mot Pittsburgh Penguins.

– Jag kunde ha spelat var som helst och att det är alltid speciellt att få ta första segern, men jag har sett många macher här. Jag växte upp som Pittsburgh-fan. (Sidney) Crosby och (Marc-Andre) Fleury var mina idoler när jag växte upp, säger Fowler till NHL.com.

Stoppade Crosby sju gånger

Just Crosby gjorde vad han kunde för att överlista Fowler i dennes debutmatch, men den 21-årige burväktaren stoppade samtliga sju skott som superstjärnan avlossade mot mål.

– Han var stabil och vi hade några bra lägen. Han såg rätt bra ut därute. Det hade varit bra om vi hade kunnat få lite mer trafik framför honom och testat honom lite mer på så vis, men han gjorde ett bra jobb på puckarna han fick se, berömmer Crosby den unge Montréal-målvakten.

”Alltid lite försiktig med att jämföra honom med Price”

I samband med sin NHL-debut blev Fowler även den fjärde Montréal-målvakten att få göra sin debut mot just Pittsburgh.

De övriga burväktarna som gjorde sin första match i ligan mot Penguins är inga mindre än klubbikonerna Ken Dryden, Patrick Roy och Carey Price.

– Man är alltid lite försiktig med att jämföra honom med Price, då det sätter en väldigt stor press på honom. En sak som jag dock kan säga är att han är väldigt lugn och spelar med små rörelser, vilket var något Price gjorde väldigt bra. Han fick svåra räddningar att se enkla ut och de få gånger jag har sett ”Fowls” är det något som jag lagt märke till. Han är uppenbarligen en talangfull målvakt som lyckats på varje nivå han spelat på, säger lagkamraten Brendan Gallagher till Sportsnet.

Pittsburgh Penguins – Montréal Canadiens 2–4

Pittsburgh: Bryan Rust (9), Erik Karlsson (2).

Montréal: Alexandre Texier (1), Brendan Gallagher (2), Cole Caufield (17), Oliver Kapanen (10).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.