En djävulsk form – Bratt förlänger sviten

Jesper Bratt har fått en flygande start på säsongen med New Jersey Devils.

Efter nattens 4–1-seger mot Minnesota toppar New Jersey ligans totala tabell – samtidigt som Bratt förlängde sin långa poängsvit.

Jesper Bratt (mitten) och hans Devils har inlett säsongens starkt. Foto: John Jones/Imagn Images/Bildbyrån

Säsongsstarten har blivit en lyckad sådan för New Jersey Devils och lagets svenske stjärnforward Jesper Bratt.



Under natten till torsdag, svensk tid, inkasserade laget sin sjätte raka seger på de sju inledande matcherna genom att besegra Minnesota Wild med 4–1. Devils toppar nu NHL:s totala tabell med sina tolv poäng, före Colorado, Vegas och Montréal i egenskap av flera segrar på ordinarie tid (sex).



– Det är svårt att bromsa Devils. Man måste fatta rätt beslut. Det är som en slutspelsmatch mot dem. Man måste spela rätt och vinna duellerna. Man hinner inte ikapp Jack (Hughes) eller (Jesper) Bratt… de två flyger fram. Det är så de spelar och de är riktigt bra på det, säger Matt Boldy till NHL.com.

Har gjort poäng i samtliga matcher

Det är inte bara Devils som byggt upp en imponerande svit under säsongsinledningen. I och med sitt 4–1-mål i tom kasse i nattens segermatch förlängde Jesper Bratt sin poängsvit till sju raka matcher, vilket innebär att han gjort poäng i samtliga matcher den här säsongen.



Totalt står Bratt noterad för elva poäng (4+7) på de sju inledande matcherna och toppar lagets interna poängliga två poäng före Jack Hughes.



Hans poängskörd gör honom till NHL:s näst poängbäste svensk så här långt denna säsong, där bara William Nylander (13 poäng) har gjort fler poäng än Bratt.



New Jersey Devils – Minnesota Wild 4–1

New Jersey: Paul Cotter (1), Brenden Dillon (2), Arsenij Gristjuk (1), Jesper Bratt (4).

Minnesota: Matt Boldy (5).