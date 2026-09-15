Svensken trejdades – till favoritlaget: "Kunde inte vara mer exalterad"

Emil Andrae blev exalterad över trejden till Toronto. Foto: AP Photo/Ellen Schmidt

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Emil Andrae befann sig på det 18:e hålet när Daniel Brieres namn dök upp på telefonen. Han spelade klart sin golfrunda innan han ringde tillbaka och fick beskedet: Philadelphia Flyers hade trejdat honom till Toronto Maple Leafs tillsammans med ett draftval i tredje rundan och rättigheterna till Samuel Ersson. I motsatt riktning gick Joseph Woll och Simon Benoit.

– Lite chockerande till en början. Men när jag fick reda på att det var Toronto kunde jag inte ha blivit gladare, säger Andrae till Sportsnet .

24-åringen hade precis avslutat sin andra hela NHL-säsong och noterats för personbästa i både matcher (61), mål (2), assist (11), plus/minus (+15) och tacklingar (68). Han fick dessutom göra sin första slutspelsmatch med Philadelphia.

Trots det ser Andrae trejden som en möjlighet att vända blad.

– Jag hade lite på känn att det kanske kunde hända. Det kommer många unga spelare (i Flyers), många talanger som de behöver få in i laget och ligan. För mig var det också en bra sak att bli trejdad. Jag älskar killarna där, jag älskar platsen och jag älskar att spela i den staden. Men jag tror att en nystart för mig nu kommer att vara perfekt. Och jag kunde inte vara mer exalterad över att vara här.

Tuff konkurrens för Emil Andrae

Vägen till en ordinarie plats i Toronto blir dock inte enkel. Morgan Rielly, Oliver Ekman Larsson, Darren Raddysh, Jake McCabe och Chris Tanev väntas alla inleda säsongen som etablerade backar.

Samtidigt har Andrae åldern på sin sida och klubbledningen tror på hans potential.

– En smart och tävlingsinriktad spelare. Han hjälper oss att spela ut pucken mer effektivt. En bra puckförflyttare som också kan följa med i anfallen och bidra offensivt, säger general managern John Chayka om svensken.

Andrae är medveten om att hans storlek – 175 centimeter och 88 kilo – kan bli en utmaning. Men han ser också sina styrkor.

– Jag gillar att flytta pucken, använda benen, och jag tror att min blick är den största styrkan jag har där ute.

Och att han växte upp som Leafs-supporter i Västervik gör flytten extra speciell.

– Det är förmodligen den största hockeymarknaden i världen. Det kommer förstås att vara lite annorlunda jämfört med Philadelphia, men jag kan inte vara gladare över att vara här och ha fans som älskar hockey. Och jag menar, ni journalister älskar det ju också. Så det kommer att bli kul.

Source: Emil Andrae @ Elite Prospects

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