Uppgifter: Här är SSK:s Georgsson-beslut

Södertäljes sportchef Emil Georgsson.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

I slutet av augusti kom frågan på tal igen; gör Emil Georgsson sin sista säsong som sportchef i Södertälje SK?

Där och då hänvisade LT till det faktum att Dennis Bozic kommit tillbaka efter sin utlåning till förbundet, och det i en roll som assisterande sportchef. Samtidigt uppmuntrade Georgsson själv till utvärdering efter att han varit på väg bort redan 2024.

– Jag har uppmuntrat klubben att göra en ordentlig utvärdering och jag behöver också fundera från min sida, sa då 41-åringen.

Nu kommer tidningen med uppgifter om att SSK tagit ett beslut, och det att förlänga med sin sportchef.

– Vi har en bra dialog, men ingenting är klart, svarar Georgsson i ett sms till LT.

"Vi vill ju ha ett beslut så snart som möjligt"

Ordförande Anders Arverud har tidigare svarat på följande vis angående det hela:

– Jag har en god dialog med Emil. Den gruppen som jobbar med frågan från styrelsens sida har också en väldigt nära och god dialog med Emil. Emil funderar på sin sida och vi funderar på vår sida, men vi vill ju ha ett beslut så snart som möjligt och när vi har det beslutet så kommunicerar vi det, sa Arverud till LT i september.

Georgsson har också erkänt att han absolut kan se sig själv bli kvar.

– Jag har sagt från dag ett att jag är grymt stolt över att vara sportchef här. Jag tycker att vi på fyra år har tagit kliv från kval neråt till nu vara ett av lagen många tror kan ta steget upp, sa han där i augusti.