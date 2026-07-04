Svensken skriver nytt kontrakt - efter trejden

Emil Andrae blir kvar i Toronto. Foto: Bildbyrån.

Toronto Maple Leafs valde tidigare i somras att släppa VM-målvakten Joseph Woll och backen Simon Benoit till Philadelphia Flyers . I utbyte fick Leafs ett tredjerundeval i årets draft samt svenskarna Samuel Ersson och Emil Andrae. Ersson har redan lämnat, för spel i Ottawa, men Andrae blir kvar i Maple Leafs.

Toronto skriver på sin hemsida att Andrae skrivit på ett tvåårskontrakt med klassikerklubben. Han får en årslön på 1,55 miljoner dollar, rapporterar NHL Networks Kevin Weekes. Andrae var därmed restricted free agent i bara ett fåtal dagar.

Den svenske backen anslöt till Philadelphia Flyers 2023 efter att ha tillbringat flera år i HV71 . Han fick NHL-debutera direkt under sin första säsong men studsade sedan en hel del mellan NHL och AHL under ett par år. Först den här säsongen tog Andrae en ordinarie plats i Flyers uppställning och han stod för 13 poäng på 61 matcher. Hans +15 var också näst bäst i laget.

Det blev 107 NHL-matcher för Andrae i Philadelphia.