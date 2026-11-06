Lämnades orörd på waivers – svensken skickas till AHL

Emil Andrae får fortsätta säsongen i AHL. Foto: Bildbyrån

Emil Andrae skickas ned till AHL. Columbus Blue Jackets meddelar att den 24-årige backen har lånats ut till Cleveland Monsters, klubbens farmarlag i AHL, efter att ha passerat waivers. Även forwarden Danton Heinen skickas ned till Cleveland.

Andrae anslöt till Columbus Blue Jackets i Kirill Martjenko/Matthew Knies-trejden med Toronto Maple Leafs den 29 september. Då hade han bara någon månad tidigare trejdats till Toronto från Philadelphia.

Under den här säsongen har han hunnit spela fem matcher med Blue Jackets, där han noterats för två assist och fyra utvisningsminuter. Den svenske backen hade varit petad vid flera tillfällen innan han sattes upp på waivers och därmed inte lyckats etablera sig i NHL-laget efter klubbytet.

Totalt har Andrae spelat 112 NHL-matcher under fyra säsonger med Philadelphia Flyers och Columbus Blue Jackets. På dessa framträdanden har han producerat tre mål och 19 assist, samt dragit på sig 42 utvisningsminuter.

Starkare poängproduktion i AHL

Den tidigare JVM-kaptenen, med rötterna i Västervik, lämnade HV71 2023. Första hela året i Nordamerika blev det bara fyra NHL-matcher, men efter det etablerade sig Andrae i Philadelphia Flyers och spelade i fjol 61 matcher för klubben. Totalt har han spelat 112 matcher i ligan och noterats för 22 poäng (3+19). I AHL har det blivit 59 poäng (10+49) på 103 matcher.

Efter trejden från Philadelphia till Toronto skrev Andrae ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 1,55 miljoner dollar.

Andrae valdes av Philadelphia Flyers i den andra rundan av NHL-draften 2020 som spelare nummer 54 totalt.

Nu väntar alltså spel i Cleveland Monsters för den svenske backen, som får försöka spela sig tillbaka till NHL.