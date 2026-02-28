Elias Salomonsson har börjat etablera sig i Winnipeg Jets.

I natt spräckte han också nollan och sköt sitt första NHL-mål i karriären.

Elias Salomonsson fick jubla för sitt första NHL-mål i natt. Foto: Kyusung Gong/AP Photo/Alamy & NHL/Skärmdump

I höstas kallades Elias Salomonsson upp till NHL för första gången och fick debutera i Winnipeg Jets. Det blev fyra matcher innan han skickades tillbaka ner till farmarlaget Manitoba Moose i AHL. Sedan januari har 21-åringen sedan varit bofast i Jets och varit en ordinarie back för NHL-laget.

I natt kom således det första NHL-målet för Salomonsson.

Under nattens bortamatch mot Anaheim Ducks klev Elias Salomonsson fram i början av tredje perioden. Backen var delaktig i Winnipegs anfall och fick en passning vid blålinjen varpå han gled in och avlossade ett pricksäkert skott som gick in bakom OS-målvakten Lukas Dostal vid den bortre stolpen. Lagkamraterna var sedan snabbt framme för att gratulera Salomonsson samt plocka upp pucken för hans första NHL-mål i karriären.

Elias Salomonsson har nu spelat 15 matcher i Winnipeg Jets och nattens mål var hans första poäng i världens bästa hockeyliga.

Leo Carlsson målskytt – Ducks vände och vann

Målet innebar 3-1 till Winnipeg men ledningen skulle inte hålla. Anaheim Ducks fick spela powerplay och där höll sig en viss Leo Carlsson framme. Den svenske stjärncentern stod parkerad framför mål och kunde skicka in returen för sitt 20:e mål den här säsongen, och han tangerar därmed sin notering från förra säsongen. Carlsson har nu även gjort mål i tre raka matcher och visar en fin form efter OS-uppehållet.

Ducks vände sedan också på matchen och tog också ledningen med 4-3 innan OS-guldmedaljören Kyle Connor kvitterade till 4-4 för att tvinga fram förlängning. Där klev sedan Chris Kreider fram för Anaheim Ducks och avgjorde med sitt 5-4-mål. Två poäng för Ducks gör att de fortsatt ligger på en slutspelsplats i Pacific Division. Winnipeg Jets får däremot nöja sig med en poäng och är långt bort i racet om slutspel.

Anaheim Ducks – Winnipeg Jets 5–4 OT (0-1,1-1,3-2,1-0)

Anaheim: Jacob Trouba (10), Leo Carlsson (20), Pavel Mintjukov (7), Ryan Poehling (6), Chris Kreider (20).

Winnipeg: Alex Iafallo (10), Gabriel Vilardi (23), Elias Salomonsson (1), Kyle Connor (27).

Source: Elias Salomonsson @ Elite Prospects