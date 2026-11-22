Eric Nilson går starkt i NCAA.

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Förra säsongen blev det elva poäng på 35 matcher i Michigan State för Eric Nilson. Centern flyttade från Djurgården inför den förra säsongen till USA för att spela på college. För ett drygt år sedan var talangen också en del av Sveriges JVM-lag som gick hela vägen och vann guldet.

Då blev det tre poäng på sju matcher från 19-åringens klubba, som hade något mer av en defensiv roll i laget.

Till årets turnering väntas han nu ta en betydligt större plats, och vara en av de ledande spelarna. Hösten i NCAA har också varit riktigt bra.

Eric Nilson blir en toppspelare i junior-VM

Efter tolv matcher är Eric Nilson uppe på elva poäng, alltså samma notering som det tog honom 35 matcher att nå förra säsongen. I nattens "derby" mot University of Michigan vann Nilsons lag med 2–0, där svensken spelade fram till båda lagen.

Samtidigt spelar han upp mot 20 minuter per match. Löftet visar därmed en fin form inför Junior-VM, där han får anses vara mer eller mindre given i laget.