Ivar Stenberg leder rookie-poängligan i NHL.

Foto: Dennis Lee-Imagn Images

Ivar Stenberg har under hösten haft en imponerande inledning i NHL. Svensken klev i natt fram med två nya poäng och står noterad för 16 pinnar på 25 matcher, fördelat på åtta mål och åtta assist. Med det trendar han en bit över 50 poäng i sin första säsong.

Just nu är han också den främsta av alla rookies i ligan.

Inför nattens omgång låg svensken sida vid sida med draftettan Gavin Mckenna. Med två poäng i natt samtidigt som kanadensaren gick poänglös när Toronto Maple Leafs förlorade åttonde raka matchen leder nu 19-åringen från Stenugnssund rookie-poängligan.

Matchen slutade 4–3 till San Jose Sharks efter att Ivar Stenbergs 4–1-mål i den andra perioden alltså blivit matchavgörande. Den svenska rookien har nu gjort sju poäng på sina tio senaste matcher.

Matchfakta

San Jose Sharks – Seattle Kraken 4–3 (3–1, 1–2, 0–0)

Första perioden:

0–1 (05.57) Kaapo Kakko (Ryker Evans, Miles Wood) PP1

1–1 (06.26) Michael Misa (Dmitrij Orlov)

2–1 (10.29) Nolan Allan (Ivar Stenberg)

3–1 (16.31) Macklin Celebrini (Dmitrij Orlov) PP1

Andra perioden:

4–1 (07.47) Ivar Stenberg (Dmitrij Orlov, Macklin Celebrini) PP1

4–2 (11.02) Matty Beniers (Mackie Samoskevich, Kaapo Kakko)

4–3 (16.58) Ryan Winterton (Jacob Melanson, Brandon Montour)

Tredje perioden:

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Utvisningar: SJS: 2x2 min. SEA: 3x2 min.