Det var en tuff start på NHL-karriären rent poängmässigt för Viggo Björck. Nu har stortalangen däremot börjat komma igång. Tidigare i veckan sköt han sitt första NHL-mål i karriären. I natt kom nu nästa fullträff av bara farten.
Mot Vegas Golden Knights gjorde 18-åringen, som skrev in sig i historieböckerna natten till onsdag, mål igen. Svensken fick chansen nära målet och med en snabb dragning skapade han sig en lucka och sprätte upp pucken.
Målet kvitterade matchen till 2–2 i den första perioden.
Matchen slutade också lika och det krävdes straffar där William Karlsson till slut var den som avgjorde matchen.
Viggo Björck fick också slå personbästa i istid den här matchen då han spelade 18 minuter och 32 sekunder. På sina senaste tio matcher har det nu blivit sex poäng från hans klubba.
Matchfakta
Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights 4–5 efter straffar (2–2, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)
Första perioden:
1–0 (00.29) Adam Lowry (Elias Salomonsson, Morgan Barron)
1–1 (08.18) Brett Howden (Jack Eichel)
1–2 (09.45) Mitch Marner (Trevor Connelly)
2–2 (18.33) Viggo Björck (Morgan Barron, Dylan Samberg)
Andra perioden:
2–3 (09.51) Tomáš Hertl (Mark Stone, Jack Eichel) PP1
3–3 (14.36) Mark Scheifele (Kyle Connor, Josh Morrissey)
Tredje perioden:
4–3 (04.05) Kyle Connor (Neal Pionk)
4–4 (16.25) Ivan Barbasjev (Tomáš Hertl, Brett Howden)
Förlängning:
Avgörande straff:
4–5 William Karlsson
Utvisningar: WPG: 2x2 min. VGK: 2x2 min.