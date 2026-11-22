Viggo Björck slog nytt personbästa i istid i natt.

Foto: James Carey Lauder-Imagn Images

Det var en tuff start på NHL-karriären rent poängmässigt för Viggo Björck. Nu har stortalangen däremot börjat komma igång. Tidigare i veckan sköt han sitt första NHL-mål i karriären. I natt kom nu nästa fullträff av bara farten.

Mot Vegas Golden Knights gjorde 18-åringen, som skrev in sig i historieböckerna natten till onsdag, mål igen. Svensken fick chansen nära målet och med en snabb dragning skapade han sig en lucka och sprätte upp pucken.

Målet kvitterade matchen till 2–2 i den första perioden.

Matchen slutade också lika och det krävdes straffar där William Karlsson till slut var den som avgjorde matchen.

Viggo Björck fick också slå personbästa i istid den här matchen då han spelade 18 minuter och 32 sekunder. På sina senaste tio matcher har det nu blivit sex poäng från hans klubba.

Matchfakta

Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights 4–5 efter straffar (2–2, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Första perioden:

1–0 (00.29) Adam Lowry (Elias Salomonsson, Morgan Barron)

1–1 (08.18) Brett Howden (Jack Eichel)

1–2 (09.45) Mitch Marner (Trevor Connelly)

2–2 (18.33) Viggo Björck (Morgan Barron, Dylan Samberg)

Andra perioden:

2–3 (09.51) Tomáš Hertl (Mark Stone, Jack Eichel) PP1

3–3 (14.36) Mark Scheifele (Kyle Connor, Josh Morrissey)

Tredje perioden:

4–3 (04.05) Kyle Connor (Neal Pionk)

4–4 (16.25) Ivan Barbasjev (Tomáš Hertl, Brett Howden)

Förlängning:

Avgörande straff:

4–5 William Karlsson

Utvisningar: WPG: 2x2 min. VGK: 2x2 min.