Elias Pettersson kan pusta ut – efter nattens besked

Elias Pettersson blir kvar i Vancouver Canucks. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Vid midnatt, lokal tid, blev Elias Petterssons NHL-tillvaro betydligt tryggare. Då aktiverades den klausul i hans kontrakt som gör det omöjligt för Vancouver Canucks att trejda svensken – om han inte själv ger sitt godkännande.

Klauslen gäller fram till det sista året av hans åttaårskontrakt värt 92,8 miljoner dollar och som löper till 2032. Kontraktet ger honom en genomsnittlig årslön (AAV) på 11,6 miljoner dollar.

Samma sak gäller St. Louis Blues forward Jordan Kyrou, vars namn cirkulerat i trejdrykten senaste veckorna. Hans klausul trädde i kraft inför det tredje året av hans åttaårskontrakt värt 65 miljoner dollar med Blues, vilket ger ett lönetaksträff på 8,125 miljoner dollar.

För Canucks innebär Petterssons klausul sannolikt ett slut på spekulationerna kring hans framtid på Kanadas västkust. Detta efter en offensivt tung säsong med bara 15 mål och 40 poäng 2024/25, jämfört med 89 poäng säsongen 2023/24 och 102 säsongen 2022/23.

Totalt i NHL-karriären har Pettersson gjort 185 mål och 457 poäng på 471 matcher.

Även om general manager Patrik Allvin möjligen hade kunnat byta bort den svenske forwarden, är hans marknadsvärde som lägst just nu – och Canucks framtid under de kommande säsongerna lär till stor del bero på om 26-åringen kan studsa tillbaka.

I St. Louis behåller general manager Doug Armstrong den spelare som rankades som nummer två på Frank Seravallis lista över de mest troliga trejdkandidaterna den 25 juni, och visar samtidigt fortsatt tilltro till den 27-årige forwarden, som snittat 35 mål och 71 poäng per säsong de tre senaste åren.

Även om den 30 juni bjöd på mycket av det stjärnglansfyllda kaos som annars brukar förknippas med 1 juli och starten av NHL:s free agency, gav midnattens inträde ett visst mått av klarhet för flera organisationer – framför allt i Vancouver och St. Louis.