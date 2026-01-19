Svensken tillbaka i NHL – efter mindre än en vecka

Elias Pettersson skickades ned till AHL av Vancouver Canucks för en dryg vecka sedan. Nu är svensken tillbaka i NHL-laget – efter bara två matcher i farmarligan.

Elias Pettersson är tillbaka i Vancouver efter två matcher i AHL.

Foto: Bildbyrån.

Vancouver valde för en vecka sedan att skicka ner Elias Pettersson den yngre till AHL. Den tidigare JVM-backen har gjort 38 matcher i NHL den här säsongen och är på väg att etablera sig i ligan. Förra veckan blev han däremot nedskickad till AHL och fick göra två matcher med Abbotsford Canucks.

Men nu, mindre än en vecka senare, är 21-åringen tillbaka i NHL.

Under söndagen kallade Vancouver nämligen upp honom igen. Därmed kommer han att göra Marcus Pettersson och Tom Willander sällskap på Canucks blålinje igen. Dessutom finns även Nils Höglander, Linus Karlsson, Elias Pettersson och Liam Öhgren i laget.

Den här säsongen har det blivit sex poäng på 38 NHL-matcher för backen. Vancouvers nästa match är på hemmaplan mot New York Islanders i natt. Det väntar nu hela sju raka hemmamatcher för laget innan man ska spela sin nästa bortamatch.

Canucks ligger just nu sist i hela NHL med god marginal. De har också förlorat sju raka matcher samtidigt som det pågår en ombyggnation, där bland annat kaptenen och superstjärnan Quinn Hughes trejdades till Minnesota Wild.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects