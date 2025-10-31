Förlängningsseger för Boston mot Buffalo
- Boston segrade – 4–3 efter förlängning
- Marat Chusnutdinov avgjorde för Boston
- Andra raka segern för Boston
Matchen i NHL mellan hemmalaget Boston och gästande Buffalo var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0). Marat Chusnutdinov stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Boston.
Boston–Buffalo – mål för mål
Boston tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Buffalo reducerade dock till 2–1 genom Rasmus Dahlin med 3.59 kvar att spela av perioden.
Efter 19.39 i andra perioden gjorde Boston 3–1 genom Mark Kastelic. Buffalo reducerade och kvitterade till 3–3 genom Josh Doan och Alex Tuch i tredje perioden. Matchvinnare för hemmalaget Boston 2.07 in i förlängningen blev Marat Chusnutdinov med det avgörande 4–3-målet.
Det här var Bostons tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Buffalos tredje uddamålsförlust.
När lagen senast möttes vann Boston Bruins med 3–1.
Boston tar sig an Carolina i nästa match hemma lördag 1 november 18.00.
Boston–Buffalo 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0)
NHL, TD Garden
Första perioden: 1–0 (13.07) Morgan Geekie (David Pastrnak, Pavel Zacha), 2–0 (15.07) David Pastrnak.
Andra perioden: 2–1 (36.01) Rasmus Dahlin (Zach Benson, Tage Thompson), 3–1 (39.39) Mark Kastelic (Tanner Jeannot, Sean Kuraly).
Tredje perioden: (Alex Tuch, Owen Power), 3–3 (54.25) Alex Tuch (Rasmus Dahlin).
Förlängning: 4–3 (62.07) Marat Chusnutdinov (Fraser Minten).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boston: 3-0-2
Buffalo: 2-3-0
Nästa match:
Boston: Carolina Hurricanes, hemma, 1 november
Buffalo: Washington Capitals, hemma, 2 november
