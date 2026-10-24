Efter monsterkontraktet – Carlsson sänkte Philadelphia

Leo Carlsson firar sitt mål mot Philadelphia Flyers.

Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Philadelphia gav Leo Carlsson ett offer sheet som gjorde honom till NHL:s bäst betalda spelare. Det startade en ny era i ligan med stora kontrakt tidigt till många unga killar. När svensken accepterade det blev det en tuff sits för Anaheim Ducks som dock valde att acceptera kontraktet för att få behålla sitt superlöfte.

Under säsongsinledningen har 21-åringen gjort sig förtjänt av pengarna och hade inte minst en fenomenal start på säsongen. De senaste matcherna har det gått något tyngre, men nu har stjärnan hittat tillbaka till poängformen.

Leo Carlsson klev fram mot Philadelphia Flyers

I lördagens match mot Flyers klev han fram med både mål och assist. Det var Philadelphia som började bäst och vid underläge med 2-0 tog han sitt lag in i matchen med ett mål. Det startade en vändning för Ducks som gick ifrån till 5-3, där det sista målet assisterades av just Leo Carlsson.

Det blev även matchavgörande efter en reducering av Philadelphia. Svensken står nu noterad för 13 poäng på elva matcher så här långt den här säsongen.

Matchfakta

Philadelphia Flyers – Anaheim Ducks 4–5 (2–0, 1–3, 1–2)

Första perioden:

1–0 (13.59) Matvei Michkov (Jamie Drysdale, Trevor Zegras) PP1

2–0 (15.02) Porter Martone (Travis Sanheim, Trevor Zegras) PP1

Andra perioden:

2–1 (08.38) Leo Carlsson (Cutter Gauthier)

2–2 (13.07) A.J. Greer (Tim Washkurak, Tristan Luneau)

3–2 (15.04) Tyson Foerster (Nick Seeler) SH1

3–3 (16.19) Judd Caulfield (Alex Killorn, Tristan Luneau)

Tredje perioden:

3–4 (02.00) Tristan Luneau (Travis Mitchell)

3–5 (07.10) Beckett Sennecke (Leo Carlsson, Jackson LaCombe) PP1

4–5 (08.17) Matvei Michkov (Porter Martone, Noah Cates)

Utvisningar: PHI: 3x2 min, 1x5 min (Fighting: Hunter McDonald). ANA: 5x2 min, 1x10 min (Misconduct: A.J. Greer), 1x5 min (Fighting: A.J. Greer).