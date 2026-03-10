Mika Zibanejad fortsätter att ha en positiv säsong.

I natt gjorde han ett mål och två assist – då Rangers körde över Philadelphia Flyers.

Nu har han nått upp i 799 poäng i NHL.

Mika Zibanejad levererade i natt. Foto: Bildbyrån

Med sina tre poäng i natt mot Philadelphia Flyers har han nu gjort 59 poäng, varav 27 mål. Efter den individuella succén på OS, där han var en av Tre Kronors främsta producenter med sex poäng, har han nu fortsatt leverera. Även i helgen gjorde han tre poäng, då mot Toronto Maple Leafs.

Inte bara Mika Zibanejad gjorde tre poäng, utan även Vincent Trocheck. OS-guldhjälten för USA ryktades vara nära att byta klubb innan trade-deadline. Men till slut blev han var, ett viktigt besked för New York Rangers. Dock är säsongen i stort sett över för laget som ligger för långt bort från slutspelsplatserna för att konkurrera.

Hyllar Mika: ”Väldigt intellektuell”

Efter segern i natt var tränaren Mike Sullivan nöjd med Mika och hans kollegor Alexis Lafreniere och Gabe Perreault.

– Mika är en riktigt intellektuell spelare, han spelar på båda sidor av pucken och är väldigt noggrann. Mika och Lafreniere är starka på puckar i offensiv zon, deras förmåga att skydda och hålla fast vid puckarna, säger han enligt NHL.com.

Redan efter en period i natt ledde laget med 3–0 och ställningen var 6–1 efter två. Då byttes svenske Samuel Ersson in för Daniel Vladar. Under den sista perioden släppte alltså Flyers inte in något mål.

Det ser tungt ut för både Flyers och Rangers i tabellen. Flyers har spelat in 69 poäng och har sju poäng upp till slutspel. För Zibanejads gäng är det hela 18 poäng upp, och säsongen är att betrakta som körd.