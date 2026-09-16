Efter Carlsson - här är målsprutans nya jättekontrakt

Cutter Gauthier. Foto: Bildbyrån.

Efter sommarens bomb där Leo Carlsson skrev på ett kontrakt värt 18 miljoner dollar per säsong har Anaheim Ducks istället flyttat fokus till att sajna sin andra stora stjärna med utgående avtal: Cutter Gauthier.

Men förhandlingarna har gått trögt, och parterna har uppgetts stå långt ifrån varandra. Men efter att ha gjort sig av med Chris Kreider fanns det till sist lönetaksutrymme för Ducks att göra klart med Gauthier. Och nu är de överens, med bara två veckor kvar till NHL-premiären.

Cutter Gauthier har skrivit på ett sexårskontrakt med en snittårslön på 13,5 miljoner dollar. Tidigare under sommaren har det rapporterats att Gauthier tackat nej till ett kontraktsförslag värt 13 miljoner dollar per år.

Cutter Gauthier är född i Skellefteå när pappa Sean spelade i Sverige 2004. Han draftades av Philadelphia Flyers som spelare fem 2022. Han har dock tillbringat hela NHL-karriären i Anaheim.

Förra säsongen sköt han 41 mål och vann den interna poängligan på 69 poäng, två poäng före Leo Carlsson.