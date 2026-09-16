Trejdades – skriver kontrakt värt 355 miljoner kronor

Luke Evangelista får en fin löneökning. Foto: Steve Roberts-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

New Jersey Devils meddelade sent på tisdagskvällen att klubben kommit överens med högervingen Luke Evangelista om ett nytt kontrakt som sträcker sig till och med säsongen 2031/32.

Devils förvärvade 24-åringen så sent som den 1 september från Nashville Predators. I utbyte skickade New Jersey ett villkorat förstarundeval i draften 2028, som tillhörde Colorado Avalanche, samt ett andrarundeval i 2028 års draft till Nashville.

Det nya avtalet innebär att Evangelista blir kvar i New Jersey under de kommande sex säsongerna, inklusive den nuvarande säsongen. Det är däremot inte ett åttaårskontrakt, vilket hade varit möjligt om parterna kommit överens innan deadline i NHL:s kollektivavtal på tisdagen.

I stället landade parterna i ett femårskontrakt som börjar gälla 2027/28. Totalt är avtalet värt 36,25 miljoner dollar, vilket ger ett genomsnittligt årligt värde på 7,25 miljoner dollar.

Under säsongen 2026/27 spelar Evangelista vidare på sitt nuvarande kontrakt, som han skrev med Nashville. Det avtalet har en lönetaksträff på tre miljoner dollar.

Luke Evangelista skriver framtungt kontrakt

Det nya kontraktet är till stor del framtungt. Evangelista får 9,7 miljoner dollar under den första säsongen, 8,26 miljoner under den andra och 6,12 miljoner under den tredje. Under de två sista åren uppgår lönen till 6,085 miljoner dollar per säsong.

Evangelista, som är från Toronto, har gjort 45 mål och 97 assist för totalt 142 poäng på 253 grundseriematcher under sina fyra säsonger i NHL. Förra säsongen noterade han personbästa med 12 mål, 44 assist och 56 poäng på 81 matcher.

Innan genombrottet i NHL producerade forwarden även 174 poäng på 151 matcher i OHL. Han avslutade juniorkarriären med 111 poäng för London Knights, där han dessutom var lagkapten.

Nu väntar försäsongen med Devils. New Jersey spelar sin första träningsmatch den 20 september mot New York Islanders. Grundserien inleds sedan på hemmaplan den 1 oktober, då Philadelphia Flyers står för motståndet.