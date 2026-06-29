Historiskt beslut – NHL-klubben bjuder in tre kvinnliga stjärnor

Abbey Murphy, som vann OS-guld med USA, är inbjuden till Edmonton Oilers talangläger. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Edmonton Oilers skriver historia inför årets utvecklingsläger.

När klubben på måndagen presenterade truppen stod det klart att tre kvinnliga spelare – forwardsstjärnorna Abbey Murphy och Caitlin Kraemer samt backtalangen Chloe Primerano – bjudits in. Det är första gången kvinnliga spelare deltar i ett NHL-lags utvecklingsläger.

Lägret inleds under tisdagen i Rogers Place och pågår till torsdag. Där kommer trion att träna tillsammans med flera av Oilers främsta talanger, däribland MoDos forward Malcom Gästrin som draftades som 84:e spelare i tredje rundan av klubben under lördagen.

Abbey Murphy har vunnit två VM-guld och ett OS-guld

Murphy är redan ett av damhockeyns största namn. Den 24-åriga amerikanskan avslutade nyligen en femårig collegekarriär vid University of Minnesota som programmets främsta målskytt genom tiderna. På 170 matcher producerade hon 143 mål och 261 poäng.

Hon har dessutom varit en nyckelspelare för USA:s landslag med VM-guld 2023 och 2025 samt ett OS-guld tidigare i år, där hon snittade en poäng per match.

Murphys framgångar gjorde att hon valdes som tvåa totalt av Seattle Torrent i årets PWHL-draft .

Primerano och Kraemer tillhör samtidigt nästa generations stora kanadensiska stjärnor.

Chloe Primerano draftad till WHL

Primerano blev historisk redan 2022 som den första kvinnan att väljas i WHL:s Prospects Draft. Hon valde senare collegespel i Minnesota och har fortsatt att imponera internationellt. Vid U18-VM satte hon 2024 rekord för flest poäng av en back i turneringen med 16. Året därpå tangerade hon Marie-Philip Poulins kanadensiska rekord på 26 karriärpoäng i U18-VM.

Den 19-åriga backen har även debuterat i Kanadas A-landslag genom Rivalry Series och spelade VM 2025.

Även Kraemer har gjort avtryck i U18-VM. Hon satte kanadensiskt rekord med tio mål i en och samma turnering – en bedrift hon lyckades upprepa både 2023 och 2024. Totalt står hon på 20 mål i U18-VM, vilket är den tredje högsta noteringen genom tiderna.

Forwarden har dessutom varit en av Minnesota Duluths främsta offensiva spelare de två senaste säsongerna med totalt 61 poäng.

Historiskt blir nu de tre spelarna en del av Edmonton Oilers utvecklingsläger – ett steg som kan bana väg för fler kvinnliga spelare i liknande NHL-sammanhang.