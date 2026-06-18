PWHL

Svenska OS-stjärnorna draftade i natt

Publicerad 18 juni 2026 08:44
Uffe Bodin
Uffe Bodin
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Både Thea Johansson och Josefin Bouveng tillhör numera PWHL-klubbar. I nattens draft i Detroit valdes OS-svenskorna – liksom flera andra SDHL-stjärnor.

Josefin Bouveng och Thea Johansson valdes i PWHL-draften i natt. Foto: Bildbyrån
Josefin Bouveng och Thea Johansson valdes i PWHL-draften i natt. Foto: Bildbyrån

Två svenskor var anmälda – två svenskor blev draftade.

I natt blev både Thea Johansson och Josefin Bouveng valda i PWHL-draften i Detroit.

Johansson plockades av Vancouver Goldeneyes som 17:e spelare i andra rundan medan Bouveng plockades upp av expansionslaget Las Vegas som 29:e spelare i tredje rundan av draften.

Johansson, 23, skrev nyligen på för HV71 i SDHL men har nu möjligheten att flytta till Vancouver. Hon kommer närmast från fyra collegesäsonger med Mercyhurst University och University of Minnesota-Duluth i NCAA. 

Forwarden från Ljungby var också en av Sveriges bästa spelare på OS i Milano, där hon stod för fyra mål och sju poäng på sju matcher när svenskorna slutade fyra i turneringen.

Bouveng, 25, har också fyra collegesäsonger bakom sig. Hon lämnade Brynäs för University of Minnesota 2022 efter 143 poäng på 149 matcher i SDHL. Nu väntar av allt att döma en flytt till Las Vegas, där det nya nya PWHL-laget ännu inte fått något namn.

Caroline Harvey vald som etta i PWHL-draften

I toppen av PWHL-draften gick som väntat den amerikanska stjärnbacken Caroline Harvey, 23, som etta till Vancouver Goldeneyes. 

OS-stjärnan kommer närmast från University of Wisconsin där hon har dominerat i NCAA. Den gångna säsongen svarade hon för 64 poäng på 33 matcher och adderade nio poäng (2+7) på sju matcher när USA vann OS-guld i Milano. 

Som andra spelare valdes den amerikanska forwarden Abbey Murphy, 24, av Seattle Torrent medan en tredje amerikan i Tessa Janecke, 22, gick till Las Vegas. 22-åriga Laila Edwards, som vann OS-guld med de övriga amerikanskorna i Milano valdes som fyra av San Joses expansionslag innan forwarden Lacey Eden, 24, gick som femma till Las Vegas.

Den första icke-amerikanska spelaren som valdes blev den finska backen Nelli Laitinen, 24. Hon plockades upp av Hamiltons expansionslag.

Petra Nieminen till mästarlaget Montréal Victoire

I den första rundan valdes även en SDHL-spelare. Det var Luleås poängdrottning Petra Nieminen som gick till mästarlaget Montréal Victoire som tolfte spelare. 27-åringen har tillbringat de senaste åtta säsongerna i Norrbotten och vunnit fem SM-guld med Luleå. Två gånger om har hon blivit ligans poängdrottning. Hono kommer närmast från en säsong med 45 poäng (24+21) på 27 matcher.

Andra SDHL-spelare som valdes:

  • Frölundas schweiziska målvakt Andrea Brändli ––> 15:e spelare till expansionslaget Detroit
  • Frölundas finska forward Elsa Holopainen ––> 19:e spelare till New York Sirens
  • Brynäs finska forward Viivi Vainikka ––> 21:a spelare till Minnesota Frost
  • SDE:s tjeckiska forward Tereza Pistekova ––> 35:e spelare till Ottawa Charge
  • Frölundas kanadensiska center Jenna Goodwin ––> 58:e spelare till Boston Fleet
  • Luleås kanadensiska back Erica Rieder ––> 60:e spelare till Montréal Victoire

Runda 1

DraftnrKlubbSpelare
1Vancouver GoldeneyesCaroline Harvey (B)
2Seattle TorrentAbbey Murphy (F)
3PWHL Las VegasTessa Janecke (F)
4PWHL San JoseLaila Edwards (F)
5PWHL Las VegasLacey Eden (F)
6PWHL HamiltonNelli Laitinen (B)
7New York SirensEmma Peschel (B)
8Toronto SceptresKirsten Simms (F)
9Minnesota FrostSara Swiderski (B)
10Boston FleetGrace Dwyer (B)
11Ottawa ChargeVivian Jungels (B)
12Montréal VictoirePetra Nieminen (F)

Runda 2

DraftnrKlubbSpelare
13PWHL Las VegasIsabel Wunder (F)
14Seattle TorrentSydney Morrow (B)
15PWHL DetroitAndrea Brändli (MV)
16PWHL San JoseSloane Matthews (F)
17Vancouver GoldeneyesThea Johansson (F)
18PWHL HamiltonJade Iginla (F)
19New York SirensElisa Holopainen (F)
20Toronto SceptresJamie Nelson (F)
21Minnesota FrostViivi Vainikka (F)
22PWHL DetroitCasey Borgiel (B)
23Ottawa ChargeJordan Ray (F)
24Montréal VictoireAvi Adam (F)

Runda 3

DraftnrKlubbSpelare
25Vancouver GoldeneyesJules Constantinople (B)
26Seattle TorrentEmerson Jarvis (F)
27Boston FleetLeah Stecker (B)
28PWHL San JoseTia Chan (MV)
29PWHL Las VegasJosefin Bouveng (F)
30PWHL HamiltonElyssa Biederman (F)
31New York SirensCarina DiAntonio (F)
32Toronto SceptresBrooke Disher (B)
33Minnesota FrostMadelyn Christian (F)
34PWHL DetroitMaryKate O'Brien (F)
35Ottawa ChargeTereza Pistekova (F)
36Montréal VictoireZoe Uens (B)

Runda 4

DraftnrKlubbSpelare
37Vancouver GoldeneyesKatie DeSa (MV)
38Seattle TorrentGrace Elliott (F)
39PWHL DetroitKyla Josifovic (F)
40PWHL San JoseLily Shannon (F)
41PWHL Las VegasSaskia Maurer (MV)
42PWHL HamiltonMegan Woodworth (F)
43New York SirensKatelyn Roberts (F)
44Toronto SceptresJane Kuehl (F)
45Minnesota FrostTova Henderson (B)
46Boston FleetJaden Bogden (F)
47Ottawa ChargeVictoria Mariano (B)
48Montréal VictoireHailey MacLeod (MV)

Runda 5

DraftnrKlubbSpelare
49PWHL Las VegasKendall Butze (B)
50Seattle TorrentGracie Gilkyson (B)
51PWHL DetroitSena Catterall (F)
52PWHL San JoseMcKenna Van Gelder (F)
53PWHL Las VegasAlexis Petford (F)
54PWHL HamiltonEmma-Sofie Nordström (MV)
55New York SirensGrace Wolfe (B)
56Toronto SceptresEmerson O'Leary (F)
57Minnesota FrostDarya Gredzen (MV)
58Boston FleetJenna Goodwin (F)
59Ottawa ChargeNeena Brick (F)
60Montréal VictoireErica Rieder (B)

Runda 6

DraftnrKlubbSpelare
61Vancouver GoldeneyesAshley Messier (B)
62Seattle TorrentGabriella Durante (MV)
63PWHL DetroitGeorgia Schiff (F)
64PWHL San JoseReichen Kirchmair (F)
65PWHL Las VegasSydney Healey (F)
66PWHL HamiltonMya Vaslet (F)
67New York SirensNaomi Boucher (F)
68Toronto SceptresAlyssa Regalado (B)
69Minnesota FrostLara Beecher (F)
70Boston FleetMaeve Kelly (B)
71Ottawa ChargeTaylor Otremba (F)
72Montréal VictoireÉmilie Lavoie (F)

Den här artikeln handlar om:

Josefin BouvengDamkronornaThea Johansson