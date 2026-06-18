Svenska OS-stjärnorna draftade i natt

Josefin Bouveng och Thea Johansson valdes i PWHL-draften i natt. Foto: Bildbyrån

Två svenskor var anmälda – två svenskor blev draftade.

I natt blev både Thea Johansson och Josefin Bouveng valda i PWHL-draften i Detroit.

Johansson plockades av Vancouver Goldeneyes som 17:e spelare i andra rundan medan Bouveng plockades upp av expansionslaget Las Vegas som 29:e spelare i tredje rundan av draften.

Johansson, 23, skrev nyligen på för HV71 i SDHL men har nu möjligheten att flytta till Vancouver. Hon kommer närmast från fyra collegesäsonger med Mercyhurst University och University of Minnesota-Duluth i NCAA.

Forwarden från Ljungby var också en av Sveriges bästa spelare på OS i Milano, där hon stod för fyra mål och sju poäng på sju matcher när svenskorna slutade fyra i turneringen.

Bouveng, 25, har också fyra collegesäsonger bakom sig. Hon lämnade Brynäs för University of Minnesota 2022 efter 143 poäng på 149 matcher i SDHL. Nu väntar av allt att döma en flytt till Las Vegas, där det nya nya PWHL-laget ännu inte fått något namn.

Caroline Harvey vald som etta i PWHL-draften

I toppen av PWHL-draften gick som väntat den amerikanska stjärnbacken Caroline Harvey, 23, som etta till Vancouver Goldeneyes.

OS-stjärnan kommer närmast från University of Wisconsin där hon har dominerat i NCAA. Den gångna säsongen svarade hon för 64 poäng på 33 matcher och adderade nio poäng (2+7) på sju matcher när USA vann OS-guld i Milano.

Som andra spelare valdes den amerikanska forwarden Abbey Murphy, 24, av Seattle Torrent medan en tredje amerikan i Tessa Janecke, 22, gick till Las Vegas. 22-åriga Laila Edwards, som vann OS-guld med de övriga amerikanskorna i Milano valdes som fyra av San Joses expansionslag innan forwarden Lacey Eden, 24, gick som femma till Las Vegas.

Den första icke-amerikanska spelaren som valdes blev den finska backen Nelli Laitinen, 24. Hon plockades upp av Hamiltons expansionslag.

Petra Nieminen till mästarlaget Montréal Victoire

I den första rundan valdes även en SDHL-spelare. Det var Luleås poängdrottning Petra Nieminen som gick till mästarlaget Montréal Victoire som tolfte spelare. 27-åringen har tillbringat de senaste åtta säsongerna i Norrbotten och vunnit fem SM-guld med Luleå. Två gånger om har hon blivit ligans poängdrottning. Hono kommer närmast från en säsong med 45 poäng (24+21) på 27 matcher.

Andra SDHL-spelare som valdes:

Frölundas schweiziska målvakt Andrea Brändli ––> 15:e spelare till expansionslaget Detroit

Frölundas finska forward Elsa Holopainen ––> 19:e spelare till New York Sirens

Brynäs finska forward Viivi Vainikka ––> 21:a spelare till Minnesota Frost

SDE:s tjeckiska forward Tereza Pistekova ––> 35:e spelare till Ottawa Charge

Frölundas kanadensiska center Jenna Goodwin ––> 58:e spelare till Boston Fleet

Luleås kanadensiska back Erica Rieder ––> 60:e spelare till Montréal Victoire