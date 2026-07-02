Edmonton förstärker på målvaktssidan – värvar Frederik Andersen

Frederik Andersen blir Edmonton Oilers lösning mellan stolparna. Foto: Bildbyrån

Edmonton Oilers fortsätter att förstärka sin målvaktssida.

Nu har den rutinerade danske målvakten Frederik Andersen kommit överens med Oilers om ett ettårskontrakt.

Avtalet är värt en miljon dollar i grundlön, men innehåller prestationsbonusar på upp till 1,8 miljoner dollar. Om samtliga bonusar uppnås får kontraktet ett genomsnittligt lönetaksvärde (AAV) på 2,8 miljoner dollar.

Den 36-årige dansken lämnar därmed Carolina Hurricanes efter fem säsonger i klubben.

Grundserien 2025/26 blev den tuffaste i Andersens NHL-karriär. Han noterades för en räddningsprocent på 87,4 och ett snitt på 3,05 insläppta mål per match – båda de sämsta siffrorna under hans tid i ligan.

I slutspelet visade han däremot prov på helt andra takter.

Frederik Andersen klar för Edmonton Oilers

Andersen var en av Carolinas stora nyckelspelare när laget tog sig hela vägen till Stanley Cup-final. Han dominerade under de tre första slutspelsrundorna innan en knäskada, som han ådrog sig i den andra finalmatchen, begränsade honom. Brandon Bussi tog därefter över målvaktsspelet och hjälpte Hurricanes att fullfölja finalserien.

Dansken avslutade slutspelet med ett facit på 13 segrar och två förluster, en räddningsprocent på 91,0, ett snitt på 1,89 insläppta mål per match samt tre hållna nollor.

Under sin NHL-karriär, som även innehåller långa sejourer i Anaheim Ducks och Toronto Maple Leafs, har Andersen spelat ihop 324 segrar i grundserien. Det är den fjärde högsta noteringen bland aktiva NHL-målvakter. Totalt har han en räddningsprocent på 91,3 och ett snitt på 2,59 insläppta mål per match.

Oilers värvade Devon Levi – Tristan Jarry väntas bli kvar

Värvningen av Andersen var inte den enda förändringen på målvaktssidan för Oilers under onsdagen. Klubben trejdade även till sig Devon Levi från Buffalo Sabres i utbyte mot ett draftval.

Det innebär att Edmonton nu har tre målvakter under kontrakt inför nästa säsong: Andersen, Levi och Tristan Jarry. General manager Stan Bowman bekräftade tidigare under dagen att Jarry väntas bli kvar i organisationen trots en tung avslutning på den gångna säsongen, då han noterade en räddningsprocent på endast 85,7 på 19 matcher efter flytten från Pittsburgh Penguins. Jarry har dessutom två år kvar på sitt kontrakt med en lönetaksträff på 5,375 miljoner dollar per säsong.