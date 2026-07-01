Edmonton chansar på tidigare JVM-stjärnan

Devon Levi i Buffalo Sabres.

Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports / USA TODAY Sports

Säsongen 21/22 var Devon Levi JVM:s bästa målvakt när Kanada tog ett silver i turneringen. Därefter har han varit med i både OS och VM där han 2023 gjorde en match när Kanada vann guldet. Det var under hans tid i college och där och då var han en av världens mest lovande målvakter. De individuella priserna radade upp sig för honom samtidigt som han alltså skördade stora framgångar i landslaget.

Målvakten har därefter haft det tyngre att ta sig in i NHL.

I Buffalo Sabres har han varit begravd i AHL för det mesta. De senaste två säsongerna har det bara blivit nio matcher i NHL.

Devon Levi får en omstart i Edmonton

Nu får han en omstart i Edmonton Oilers. De har under de senaste åren haft en kraftigt ifrågasatt målvaktssida. Nu får man in en kille med stor potential till nästa säsong.

Devon Levi blev under starten på free agency trejdad till Oilers. Det tillsammans med ett val i sjunde rundan av NHL-draften och i utbyte mot ett val i tredje rundan, båda draftvalen är för draften 2028.

Det återstår nu att se om han får igång sin NHL-karriär nästa säsong i Edmonton.