Veteranen ny kapten – svensken får "A" på bröstet

Drew Doughty är ny lagkapten för Los Angeles Kings. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

En av de största spelarna i Los Angeles Kings historia får bära kaptensmärket den kommande säsongen.

På onsdagen meddelade klubben att Drew Doughty blir den 15 lagkaptenen i organisationens historia.

Adrian Kempe och Artemij Panarin utses till assisterande kaptener tillsammans med backen Mikey Anderson under säsongen 2026/27.

Doughty medger att det är en stor ära att få leda ett NHL-lag som lagkapten.

– Det är något jag är väldigt stolt över. Jag försöker tävla så hårt jag kan varje dag för det här laget, och det är viljan att vinna som driver mig. Det är därför jag fortsätter att försöka bli bättre och jaga framgång. Kings betyder allt för mig. Jag har spelat hela min karriär här och vill leda laget genom att vara ett föredöme, genom att visa vad det innebär att vara en King och vad som krävs för att vinna mästerskap, säger Doughty.

Bara tredje Kings-kaptenen sedan 2008

Doughty blir endast den tredje lagkaptenen i Kings sedan han kom till NHL 2008. Det andra valet i draften det året har under sin karriär sett Dustin Brown och Anze Kopitar bära kaptensmärket.

Kopitar, som avslutade karriären efter den gångna säsongen, var lagkapten i rekordlånga tio säsonger.

Doughty blir därmed den senaste i raden av Hockey Hall of Fame-spelare som har burit kaptensmärket i Los Angeles. Tidigare har bland andra Rob Blake, Luc Robitaille, Bob Pulford och Wayne Gretzky haft rollen.

Även Kopitar och Doughty väntas så småningom få en plats i Hockey Hall of Fame.

En av NHL-historiens främsta backar

Doughty är inte bara en av de främsta spelarna i Kings historia – han har också etablerat sig som en av de bästa backarna genom tiderna.

Den London, Ontario-födde backen är trea i klubbens historia vad gäller antal grundseriematcher. Han har spelat 1 279 matcher för Kings och överträffas endast av Dustin Brown (1 296) och Kopitar (1 521).

Med 165 mål är Doughty den back som gjort flest mål i klubbens historia. Han har dessutom 544 assist och totalt 709 poäng i grundserien, vilket placerar honom på sjätte respektive åttonde plats i Kings historia.

Har vunnit Norris Trophy

Hans insatser belönades med Norris Trophy som NHL bästa back säsongen 2015/16.

I slutspelet har Doughty spelat 105 matcher för Kings, näst flest i klubbens historia bakom Kopitar (107). Han har gjort 19 mål, 42 assist och totalt 61 poäng i Stanley Cup-slutspelet.

Det som framför allt har gjort Doughty till en klubbikon är hans tuffhet och hans vinnande meritlista. Han spelade en nyckelroll när Kings vann Stanley Cup 2012 och 2014.

Även med det kanadensiska landslaget har han haft stora framgångar. Doughty vann OS-guld 2010 och 2014 och tog silver i Milano i februari. Han har dessutom varit med och vunnit World Cup of Hockey 2016, 4 Nations Face-Off 2025 och JVM-guld 2008.