Detroits nya besked kring stjärnan

Dylan Larkin kommer att ansluta till Detroits träningsläger. Foto: Bildbyrån

Foto: USA TODAY Sports

Sommarens, och nu också höstens, följetong i NHL fortsätter. Dylan Larkin krävde i juni att få bli trejdad från Detroit Red Wings. Något som troligtvis var ett resultat av att Larkin inte drygt jämt med GM Steve Yzerman.

När Yzerman sedan försvann från posten som GM har många undrat vad som egentligen kommer hända med Larkin.

– Det är några saker som jag tror komplicerar det hela just nu. Det första är att Red Wings så småningom tänkt göra en förändring på GM-positionen. Steve Yzerman är borta… Sean Horcoff sitter just nu som interim… Jag är förvånad över att Larkin-grejen inte har hänt, men när Yzerman-nyheten kom och det var: "Hej, Stevie 'Y'" är ute, är jag inte chockad över att en interim GM inte får trejda bort kaptenen, sa initierade Tyler Yaremchuk för Daily Faceoff i slutet av augusti.

Larkin blir av med kaptensrollen

Nu kommer ett officiellt uttalande från både klubben, som fortfarande saknar en GM, och spelaren. Där meddelar Larkin att han kommer att vara på plats när Detroit dra igång träningslägret.

-- De senaste veckorna har jag och ledningen haft ett djupa diskussioner. Det är uppriktiga konversationer som jag har uppskattat och jag kommer att vara med mina lagkamrater under träningslägret. När den nya ledningen är på plats kommer vi att fortsätta diskutera riktningen för klubben framöver. Diskussioner som kommer vara privata, medan jag fokuserar på säsongen som kommer och mina lagkamrater, säger Larkin.

Samtidigt som klubben meddelar att Larkin blir av med C:et på bröstet.

"Detroit kommer inleda säsongen utan en utnämnd kapten. All annan diskussion och beslut kring det ämnet kommer att tas när den nya ledningen är på plats", skriver klubben i sit uttalande.