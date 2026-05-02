St. Louis Blues säkrar en viktig pusselbit inför framtiden. Forwarden Dylan Holloway, som plockades upp från Edmonton tillsammans med Philip Broberg via ett offer sheet för två år sedan, har skrivit på ett nytt långtidskontrakt – ett besked som stärker klubbens ombyggnation inför kommande säsonger.

St. Louis Blues har skrivit ett femårigt kontraktsförlängning med högerforwarden Dylan Holloway, meddelade klubben på fredagn. Det nya avtalet börjar gälla från och med NHL-säsongen 2026/27.

Enligt Jeremy Rutherford på The Athletic har kontraktet ett genomsnittligt årligt värde på 7,75 miljoner dollar, vilket ger ett totalt värde på 38,75 miljoner dollar – 360 miljoner svenska kronor – över fem år och sträcker sig till slutet av säsongen 2030/31. Innan förlängningen var Holloway på väg att bli restricted free agent i sommar, med rätt till skiljeförfarande.

Den gångna säsongen noterades kanadensaren för 22 mål och 51 poäng på 59 matcher i grundserien. Det byggde vidare på hans 26 mål och 63 poäng på 77 matcher säsongen 2024/25. Därmed har han etablerat sig som en stabil topp sex-forward i Blues – samtidigt som klubben förbereder en övergång från Doug Armstrong till svensken Alexander Steen som general manager den 1 juli.

Dylan Holloway plockades upp från Edmonton via offer sheet

Holloway draftades som nummer 14 totalt av Edmonton Oilers i NHL-draften 2020. Han anslöt till Blues via ett så kallat offer sheet-kontrakt i augusti 2024, tillsammans med Philip Broberg – en relativt ovanlig metod för spelarvärvningar i NHL. Även Broberg har nyligen tecknat en kontraktsförlängning med Blues, ett sexårskontrakt värt närmare en halv miljard kronor.

Holloways ursprungliga avtal hade ett snittvärde på 2,29 miljoner dollar per säsong och totalt 4,58 miljoner dollar, vilket Oilers valde att inte matcha. Som kompensation skickade Blues ett val i tredje rundan till Edmonton.

Totalt har den nu 24-årige forwarden spelat 225 matcher i NHL:s grundserie och stått för 57 mål och 75 assist, totalt 132 poäng. I Stanley Cup-slutspelet har han noterats för fem mål och två assist på 26 matcher.

Blues missade slutspel 2026 efter att ha kvalificerat sig 2025, men kommer att luta sig mot Holloway och andra nyckelspelare i arbetet mot en ljusare framtid – med start redan säsongen 2026/27.

